यूपी में 7 दिन भयंकर ठंड, 48 घंटे घने कोहरे का अलर्ट; बाराबंकी में पारा 4.8 डिग्री तक पहुंचा, आगरा-अलीगढ़ में दृश्यता शून्य

लखनऊ: दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश में भीषण ठंडक की एंट्री हो गई है. घना कोहरा और शीतलहर ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है. घने कोहरे के कारण यातायात के सभी साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. शीत दिन (कोल्ड डे) से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं. मौसम विज्ञान विभाग ने 7 दिन तक भयंकर ठंड पड़ने और घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है.

यूपी के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित, कुछ जगह टाइमिंग बदली: भीषण ठंडक होने के कारण सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी ठंडक से लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की है. इसके साथ ही अंबेडकरनगर, संत कबीरनगर, फर्रुखाबाद, रायबरेली में डीएम ने स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है. वहीं कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है.

लखनऊ में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंची. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी के 3 जिलों में दृश्यता शून्य: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता आगरा, अलीगढ़ एवं बाराबंकी में शून्य मीटर दर्ज की गई. इसके अलावा कुछ स्थानों पर शीत से अत्यन्त शीत दिवस दर्ज किए गए.

यूपी में कहां रही कोल्ड-डे की स्थिति: रविवार को प्रदेश में दिन में जहां गोरखपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, सोनभद्र, अलीगढ़ एवं इटावा में अति शीत दिवस (Severe Cold Day) की स्थिति रही. वहीं वाराणसी, बहराइच, हरदोई, बलिया, प्रयागराज, गाजीपुर, अमेठी, मुरादाबाद, झांसी, हमीरपुर एवं आगरा में शीत दिवस (COLD Day) की स्थिति रही.

यूपी में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है.