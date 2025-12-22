ETV Bharat / state

यूपी में 7 दिन भयंकर ठंड, 48 घंटे घने कोहरे का अलर्ट; बाराबंकी में पारा 4.8 डिग्री तक पहुंचा, आगरा-अलीगढ़ में दृश्यता शून्य

भीषण ठंड के कारण अंबेडकरनगर, संत कबीरनगर, फर्रुखाबाद, रायबरेली में DM ने स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है.

यूपी के रामपुर शहर में छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ: दिसंबर के तीसरे सप्ताह से ही उत्तर प्रदेश में भीषण ठंडक की एंट्री हो गई है. घना कोहरा और शीतलहर ने पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है. घने कोहरे के कारण यातायात के सभी साधन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. शीत दिन (कोल्ड डे) से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं. मौसम विज्ञान विभाग ने 7 दिन तक भयंकर ठंड पड़ने और घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है.

यूपी के कई स्कूलों में छुट्टी घोषित, कुछ जगह टाइमिंग बदली: भीषण ठंडक होने के कारण सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी ठंडक से लोगों को बचाने के लिए रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था की है. इसके साथ ही अंबेडकरनगर, संत कबीरनगर, फर्रुखाबाद, रायबरेली में डीएम ने स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है. वहीं कुछ जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है.

लखनऊ में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंची.
लखनऊ में घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब पहुंची. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी के 3 जिलों में दृश्यता शून्य: पिछले 24 घण्टे में उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहा. कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज किया गया. प्राप्त आंकड़ों में प्रदेश में न्यूनतम दृश्यता आगरा, अलीगढ़ एवं बाराबंकी में शून्य मीटर दर्ज की गई. इसके अलावा कुछ स्थानों पर शीत से अत्यन्त शीत दिवस दर्ज किए गए.

यूपी में कहां रही कोल्ड-डे की स्थिति: रविवार को प्रदेश में दिन में जहां गोरखपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, बस्ती, सोनभद्र, अलीगढ़ एवं इटावा में अति शीत दिवस (Severe Cold Day) की स्थिति रही. वहीं वाराणसी, बहराइच, हरदोई, बलिया, प्रयागराज, गाजीपुर, अमेठी, मुरादाबाद, झांसी, हमीरपुर एवं आगरा में शीत दिवस (COLD Day) की स्थिति रही.

यूपी में घने कोहरे का अलर्ट: मौसम विभाग ने कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कानपुर नगर, रायबरेली, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर एवं आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया है.

लखनऊ में छाया घना कोहरा.
लखनऊ में छाया घना कोहरा. (Photo Credit; ETV Bharat)

यूपी के सबसे कम तापमान वाले जिले: उत्तर प्रदेश में रविवार को बाराबंकी में न्यूनतम तापमान 4.8, हरदोई में 7, कानपुर नगर में 6.4, इटावा में 6.6, सुल्तानपुर में 4.7, अयोध्या में 5, बरेली में 5, शाहजहांपुर में 5.5, मेरठ में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में रविवार को सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा, धूप खिली, कोल्ड डे से हल्की राहत मिली. अधिकतम तापमान 19, वहीं न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को लखनऊ में घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

लखनऊ में छाया घना कोहरा: लखनऊ में सोमवार को घना कोहरा छाया हुआ है. कुछ स्थान पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है. घने कोहरे के कारण लखनऊ कानपुर तथा लखनऊ से रायबरेली जाने वाले मार्गों पर वाहनों की रफ्तार में ब्रेक लगा है. साथ ही 4 उड़ाने लेट हैं.

सुल्तानपुर सबसे ठंडा: उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर रविवार को सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा. सबसे अधिक तापमान फर्रुखाबाद जिले में 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी का मौसम: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है. ऐसा वर्तमान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो रहा है जो सक्रिय रूप से पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों व परोक्ष रूप से उत्तर प्रदेश समेत उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर रहा है.

