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राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 41 डिग्री तापमान के साथ फलोदी सबसे गर्म, जानें कब होगी दोबारा बारिश

जयपुर के आसमान में छाए बादल ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )