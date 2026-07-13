राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 41 डिग्री तापमान के साथ फलोदी सबसे गर्म, जानें कब होगी दोबारा बारिश
मौसम विभाग ने प्रदेश में मानसून के 15 जुलाई के बाद फिर सक्रिय होने के संकेत दिए हैं.
Published : July 13, 2026 at 11:49 AM IST
जयपुर : राजस्थान में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है. पिछले कुछ दिनों तक सक्रिय रहने के बाद अब प्रदेश में ब्रेक मानसून की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान सिर्फ कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन व्यापक वर्षा के आसार नहीं हैं. बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने से दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. रविवार को फलोदी 41 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा.
15 जुलाई के बाद फिर सक्रिय हो सकता है मानसून : मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार फिलहाल प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम तंत्र सक्रिय नहीं है, जिसके कारण अगले कुछ दिनों तक मानसून कमजोर बना रहेगा. हालांकि 15 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे राजस्थान में मानसून दोबारा सक्रिय हो सकता है.
🟡राजस्थान में आगामी एक सप्ताह कमजोर मानसून (Break Monsoon) परिस्थितियां🟡https://t.co/EkxBCMTimg— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) July 12, 2026
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सोमवार को खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं 13 से 15 जुलाई के बीच जयपुर, भरतपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में भी बूंदाबांदी के आसार हैं.
जोधपुर-बीकानेर संभाग में शुष्क मौसम और अलर्ट : मौसम विभाग ने जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चल सकती हैं. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना भी जताई गई है. विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप और धूलभरी हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है.
19 जिलों में सामान्य से कम बारिश : मानसून की शुरुआत अच्छी रहने के बावजूद प्रदेश में बारिश का वितरण असंतुलित बना हुआ है. अब तक राजस्थान के 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. इनमें से 11 जिलों में वर्षा 20 प्रतिशत से अधिक कम रही है. इसके बावजूद पूरे प्रदेश में औसतन 11.41 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कुछ जिलों में हुई भारी बारिश का परिणाम है. बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो विभिन्न संभागों में वर्षा का अंतर साफ दिखाई देता है. इन आंकड़ों से जाहिर है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जबकि कई जिले अब भी सामान्य वर्षा का इंतजार कर रहे हैं.
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विभिन्न संभागों में वर्षा का अंतर :-
- अजमेर संभाग में सामान्य से 38.62 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई.
- बीकानेर संभाग में 50.62 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई.
- जयपुर संभाग में 16.79 प्रतिशत अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई.
- भरतपुर संभाग में केवल 0.10 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई.
- उदयपुर संभाग में 5.55 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई.
- पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में 17.33 प्रतिशत कम वर्षा हुई.
- हाड़ौती (कोटा) संभाग में सामान्य से 1.68 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई.
बारिश थमते ही बढ़ा तापमान : मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही प्रदेश में तापमान बढ़ने लगा है. रविवार को फलोदी में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा जैसलमेर में 39 डिग्री, चूरू में 38.5 डिग्री, बीकानेर में 38.1 डिग्री, अलवर और श्रीगंगानगर में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा. बीते 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में केवल बूंदी जिले में 5 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहा.
अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार नहीं : मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है. अगले कुछ दिनों तक केवल छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और उमस का असर बढ़ेगा, जबकि पूर्वी जिलों में भी मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा. मौसम विभाग ने किसानों और आमजन को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखें. तेज धूप, बढ़ते तापमान और धूलभरी हवाओं को देखते हुए दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें. विभाग का अनुमान है कि 15 जुलाई के बाद मानसून दोबारा सक्रिय होने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आ सकती है.
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