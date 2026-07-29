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हिमाचल के कई जिलों पर मंडराया भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा, भूस्खलन-फ्लैश फ्लड को लेकर हाई अलर्ट

प्रदेश प्रदेश के चंबा, कांगड़ा और मंडी में आज अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सिरमौर में मध्यम बारिश होने के आसार हैं. इसी तरह से 30 जुलाई चंबा, कांगड़ा और मंडी में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसके अलावा कुल्लू, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है. किन्नौर में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर खतरनाक तेवर दिखाने जा रहा है. मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के कई जिलों में भारी और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जबकि कुल्लू, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के कई हिस्सों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. लगातार होने वाली बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), जलभराव, सड़कें बंद होने और यातायात बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. विभाग ने वार्निंग बुलेटिन जारी कर कहा है कि अगले पांच दिन पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

इन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

हिमाचल में 31 जुलाई चंबा और कांगड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. इसी तरह से कुल्लू, मंडी और शिमला में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं. वहीं, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मध्यम बारिश की संभावना है. प्रदेश में 1 अगस्त को भी मौसम आराम नहीं देगा. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 2 अगस्त चंबा, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुल्लू, मंडी और किन्नौर में मध्यम बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है.

इन खतरों को लेकर किया अलर्ट

हिमाचल में लगातार बारिश के चलते प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन और मलबा गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं. इसी तरह से इस दौरान फ्लैश फ्लड का खतरा बना रहेगा. नदियों, खड्डों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है. वहीं, निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है. कमजोर भवनों और ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है, इसके अलावा फिसलन भरी सड़कों के कारण वाहन दुर्घटनाओं का खतरा रहेगा. वहीं, कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम और सड़कें बाधित हो सकती हैं. इसी तरह से बागवानी और कृषि फसलों को नुकसान होने की आशंका है. वहीं, लगातार बारिश से आवश्यक सेवाएं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है.

जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

लोगों के लिए एडवाइजरी

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भूस्खलन और फ्लैश फ्लड संभावित क्षेत्रों में जाने से बचें. नदियों, खड्डों और नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें. इसी तरह से जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें. लोगों को यात्रा के दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी और गति सीमा की पालना करने की भी सलाह दी गई है. मौसम विभाग और राज्य सरकार द्वारा जारी अलर्ट पर लगातार नजर रखने को कहा है. वहीं, लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की भी सलाह दी गई है.

कहां कितनी बारिश?

प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम पूरी तरह बदल गया है. सबसे अधिक 130 मिलीमीटर बारिश कांगड़ा जिले के पालमपुर में रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा मंडी के जोगिंदरनगर में 110 मिलीमीटर और कांगड़ा एयरो स्टेशन पर 100 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है. वहीं, धर्मशाला AWS में 80 मिलीमीटर, रामपुर बुशहर (शिमला) में 50 मिलीमीटर, कांगड़ा के गुलेर में 40 मिलीमीटर, चंबा के जोत और चुवाड़ी में 40-40 मिलीमीटर, शिमला के सराहन में 30 मिलीमीटर, कुल्लू के मनाली में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वहीं, मंडी के कटौला में 20, कांगड़ा के नगरोटा सूरियां में 20, कुल्लू के भुंतर एयरो में 20, धर्मशाला में 20 और कुल्लू के सिओबाग में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई.

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