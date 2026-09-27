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आज हरियाणा के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

haryana weather updates ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: मौसम विभाग ने आज हरियाणा के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. सिरसा और फतेहाबाद को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश की संभावना है. आईएमडी चंडीगढ़ ने पंचकूला, यमुनानगर, करनाल और अंबाला में बारिश के साथ तूफान और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 30 सितंबर 2026 तक का मौसम बुलेटिन जारी किया है.