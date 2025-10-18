ETV Bharat / state

यूपी में ठंड का IMD अलर्ट; धनतेरस-दीपावली पर कैस रहेगा मौसम? बारिश होगी या चलेंगी तेज हवाएं

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 अक्टूबर को सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. जिससे ठंडक में वृद्धि हो सकती है.

यूपी में ठंड शुरू, छाने लगी धुंध. (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 18, 2025

Updated : October 18, 2025 at 10:50 AM IST

लखनऊ: बीते एक सप्ताह से यूपी के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. सुबह और रातें सर्द होने लगी हैं. दिन में धूप खिलने से हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है, ज्यादातर जिलों में आसमान साफ है.

दिन के समय तेज धूप निकल रही है. अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास है. कुछ जिलों में सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक तो कहीं-कहीं 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रहा. रात के तापमान में ज्यादातर जिलों में सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया. जहां दिन में धूप खिलने से हल्की गर्मी तो रात में ठंडक का अहसास हो रहा है.

पश्चिमी विछोभ से मौसम परिवर्तन की संभावना: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 21 अक्टूबर को सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा. जिसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी मौसम प्रभावित हो सकता है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों से ठंडी हवाएं उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है, जिससे ठंडक में वृद्धि हो सकती है.

लखनऊ का मौसम: लखनऊ में शुक्रवार को सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप निकली. अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को लखनऊ में सुबह के समय धुंध छाई रहेगी. दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

कानपुर नगर रहा सबसे ज्यादा ठंडा: उत्तर प्रदेश का कानपुर नगर शुक्रवार को भी सबसे ठंडा जिला रहा. यहां पर न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा. वहीं, सबसे अधिक तापमान उरई जिले में 35.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

यूपी में दीपावली के बाद बदलेगा मौसम: मौसम में दैनिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि आने वाले 5 दिन तक मौसम शुष्क बना रहेगा. बारिश की संभावना नहीं है. तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा. 21 अक्टूबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जो हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा.

