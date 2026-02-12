ETV Bharat / state

वन विभाग का गजब सिस्टम! इधर पोस्टिंग के इंतजार में कई अफसर, उधर ओवरलोड से जूझ रहे अधिकारी

वन विभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग और जिम्मेदारियों में असंतुलन बना हुआ है. कहीं जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो कहीं जिम्मेदारी ओवरलोड है.

IFS OFFICERS AWAITING POSTING
इधर पोस्टिंग के इंतजार में कई अफसर, उधर ओवरलोड से जूझ रहे अधिकारी (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 12, 2026 at 9:03 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नवीन उनियाल

देहरादून: वन महकमे में पोस्टिंग का इंतजार इतना लंबा हो गया है कि अब अधिकारी भी मायूस से दिखने लगे हैं. हालत ये हैं कि विभाग में कई अधिकारी महीनों से बिना स्थायी तैनाती के बैठे हैं. उधर, ऐसे भी अफसर हैं जो जिम्मेदारियों को लेकर ओवरलोड दिखाई देते हैं. नतीजतन मुख्यालय स्तर से खुद ही तैनाती के टेंपरेरी आदेश जारी करने पड़ रहे हैं. पढ़ें, ईटीवी भारत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट.

उत्तराखंड वन विभाग इन दिनों अजीब हालातों से गुजर रहा है. एक ओर कई वरिष्ठ अधिकारी महीनों से स्थायी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ अफसर एक साथ तीन-तीन जिम्मेदारियां संभालने को मजबूर हैं. स्थिति ऐसी बन गई है कि मुख्यालय स्तर से अस्थायी आदेश जारी कर काम चलाया जा रहा है. ऐसे में वन विभाग की तबादला व्यवस्था की हकीकत सामने आई है, जो कई गंभीर सवाल खड़े करती है.

वन विभाग का गजब सिस्टम! (VIDEO-ETV Bharat)

महीनों से बिना पोस्टिंग बैठे अधिकारी: सबसे पहले बात उन अधिकारियों की, जो प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद भी स्थायी जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं. इनमें आईएफएस अधिकारी चंद्रशेखर सनवाल का नाम प्रमुख है. वो अगस्त 2025 में ही प्रतिनियुक्ति से वापस उत्तराखंड लौट आए थे. करीब चार से पांच महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई स्थायी तैनाती नहीं मिल पाई है. चंद्रशेखर सनवाल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रैंक (CF) के अधिकारी हैं.

इसी सूची में दूसरा नाम आईएफएस सुरेंद्र मेहरा का जुड़ गया है. वो एपीसीसीएफ (अपर प्रमुख वन संरक्षक) रैंक के अधिकारी हैं और हाल ही में प्रतिनियुक्ति से लौटकर वन मुख्यालय में ज्वाइन कर चुके हैं. लेकिन उन्हें भी अब तक स्थायी जिम्मेदारी नहीं दी गई है. हालांकि, इन्हें अभी विभाग में लौटे ज्यादा समय नहीं हुआ है.

तीसरा नाम आईएफएस अधिकारी विनय भार्गव का है, जो करीब चार महीने से बिना स्थायी तैनाती के वन मुख्यालय में ही हैं. सवाल ये है कि जब विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की कमी की बात कही जाती है, तो फिर अनुभवी अधिकारियों को जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी जा रही?

IFS officers awaiting posting
विभाग में जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं होने से काम काज अंसतुलित (PHOTO-ETV Bharat)

कमी अफसरों की, जिम्मेदारी का बोझ भी उन्हीं पर: वन विभाग की स्थिति विडंबनापूर्ण है. यहां अधिकारियों की संख्या अधिक नहीं है, बल्कि कई महत्वपूर्ण पद खाली पड़े हैं. इसके बावजूद जो अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो ओवरलोड नजर आ रहे हैं.

सबसे बड़ा उदाहरण खुद वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) रंजन कुमार मिश्र हैं. वो हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स (HoFF) की जिम्मेदारी के साथ प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (PCCF) वाइल्डलाइफ जैसे अहम विभाग को भी देख रहे हैं. इतना ही नहीं, उनके पास कैंपा (CAMPA) की जिम्मेदारी भी थी.

HoFF को खुद जारी करने पड़े आदेश: स्थिति ये रही कि काम के अत्यधिक दबाव को कारण प्रमुख वन संरक्षक हॉफ रंजन कुमार को खुद आदेश जारी कर कैंपा की जिम्मेदारी कपिल लाल को सौंपनी पड़ी, जो पहले से ही नियोजन से जुड़े कार्य देख रहे हैं. यह कदम बताता है कि विभाग के भीतर जिम्मेदारियों का संतुलन किस तरह बिगड़ा हुआ है.

सेवानिवृत्ति के बाद भी नहीं हुई स्थायी तैनाती: पूर्व प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद भी विभाग में जिम्मेदारियों का स्पष्ट बंटवारा नहीं हो पाया है. उनके बाद वरिष्ठता क्रम में दूसरे नंबर पर रहे बीपी गुप्ता भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं.

IFS officers awaiting posting
PCCF हॉफ पर भी जिम्मेदारियों का ओवरलोड है. (PHOTO-ETV Bharat)

इसके बाद विभाग में वाइल्डलाइफ, कैंपा, प्रशासन, वन पंचायत जैसे महत्वपूर्ण विभागों में स्थाई तैनाती को लेकर स्पष्ट आदेश जारी नहीं हो पाए हैं. इससे यह सवाल उठता है कि आखिर सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक में देरी क्यों हो रही है?

सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक का इंतजार: इस मामले पर जब ईटीवी भारत ने यह मुद्दा विभागीय मंत्री सुबोध उनियाल के सामने उठाया तो उन्होंने कहा कि,

जल्द ही सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी. इस बैठक में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.
- सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड -

हालांकि, अब तक इस प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हुई? इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका. खास बात ये है कि जब तक सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक नहीं होती, तब तक स्थायी तैनाती संभव नहीं है.

सिविल सर्विस बोर्ड की बैठक शासन के अधिकार क्षेत्र का विषय है. बैठक के जरिए ही जिम्मेदारियां तय होती हैं, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं.
- रंजन कुमार मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, उत्तराखंड वन विभाग -

मेरिट बनाम वास्तविकता: विभाग के जिम्मेदार अकसर मेरिट के आधार पर पोस्टिंग की बात करते रहे हैं. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है. विभाग के भीतर अनुशासनहीनता के मामले बढ़ रहे हैं. कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच विवादों की संख्या में इजाफा हुआ है. कई मामले कोर्ट-कचहरी तक पहुंच चुके हैं.

कुछ मामलों में अधिकारियों के बीच आपसी आरोप-प्रत्यारोप और चिट्ठियों का आदान-प्रदान भी सामने आया है, जो विभागीय कार्यसंस्कृति पर सवाल खड़े करता है. जब स्थायी जिम्मेदारी स्पष्ट न हो और पद के अनुरूप अधिकार न मिलें, तो निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है.

मनोबल पर असर, कामकाज पर खतरा: वन विभाग ऐसा महकमा है जहां फील्ड और मुख्यालय के बीच तालमेल बेहद जरूरी होता है. जंगलों की सुरक्षा, वनाग्नि नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी और नेतृत्व अनिवार्य है.

ऐसे में जब वरिष्ठ अधिकारी महीनों तक बिना स्थायी तैनाती बैठे रहे और कुछ अधिकारी कई विभागों का भार संभालते रहे, तो काम की गुणवत्ता प्रभावित होना स्वाभाविक है. फिलहाल अब निगाहें सिविल सर्विस बोर्ड की प्रस्तावित बैठक पर टिकी हैं.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

आईएफएस अफसरों को पोस्टिंग का इंतजार
UTTARAKHAND FOREST DEPARTMENT
OVERLOAD RESPONSIBILITY ON IFS
नए आईएफएस अधिकारियों को पोस्टिंग
IFS OFFICERS AWAITING POSTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.