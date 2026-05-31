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आयुष्मान योजना पर IMA का बड़ा फैसला, 5 जून से कार्ड धारकों का इलाज बंद करने की चेतावनी

आयुष्मान योजना पर आईएमए ने बड़ा फैसला लेते हुए 5 जून से कार्ड धारकों का इलाज बंद करने की चेतावनी दी है.

IMA Takes Major Decision on Ayushman Scheme Warns of Halting Treatment for Cardholders Starting June 5
आयुष्मान योजना पर IMA का बड़ा फैसला, (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 31, 2026 at 8:41 PM IST

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Updated : May 31, 2026 at 8:53 PM IST

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रोहतक : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आईएमए के अनुसार यदि सरकार ने जल्द भुगतान नहीं किया तो प्रदेश भर के निजी अस्पताल 5 जून से आयुष्मान कार्ड पर मरीजों का इलाज बंद कर देंगे. इस फैसले से हजारों लाभार्थियों पर असर पड़ सकता है.

करोड़ों रुपये का भुगतान अटका : रोहतक जिले में आयुष्मान योजना से जुड़े करीब 34 निजी अस्पताल हैं. आईएमए पदाधिकारियों का कहना है कि इन अस्पतालों का सरकार की ओर करोड़ों रुपये का भुगतान लंबे समय से लंबित है. कई अस्पतालों की राशि पिछले लगभग एक वर्ष से बकाया पड़ी हुई है, जिसके चलते अस्पतालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

आयुष्मान योजना पर IMA का बड़ा फैसला (Etv Bharat)

ठोस समाधान नहीं निकला : आईएमए के प्रतिनिधियों ने बताया कि बकाया भुगतान को लेकर सरकार और संबंधित विभागों के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है. अस्पताल संचालकों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के वेतन, दवाइयों की खरीद और अन्य संचालन संबंधी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है.

सरकार से डिमांड : आईएमए का कहना है कि आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए अस्पताल लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय से भुगतान अटका रहने के कारण अब इस व्यवस्था को जारी रखना कठिन हो गया है. संगठन ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द सभी लंबित भुगतान जारी किए जाएं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े. यदि 5 जून से निजी अस्पतालों में योजना के तहत इलाज बंद होता है तो गरीब और जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. आईएमए ने उम्मीद जताई है कि सरकार समय रहते समाधान निकालकर स्थिति को सामान्य बनाएगी.

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Last Updated : May 31, 2026 at 8:53 PM IST

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