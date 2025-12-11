आगरा में IMA की हड़ताल खत्म; दोषी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, डॉक्टर के खिलाफ FIR से थे आक्रोशित

आगरा में IMA की हड़ताल खत्म; दोषी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, डॉक्टर के खिलाफ FIR से थे आक्रोशित
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि जांच के बाद मुकदमा निरस्त किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 4:57 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:19 PM IST
आगरा : इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की आगरा शाखा की हड़ताल शुरू होने के 30 मिनट बाद ही खत्म हो गई. चिकित्सक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर डॉक्टर्स आक्रोशित थे. दो दिन से लगातार आईएमए आगरा की जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, जिसमें पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे में चिकित्सक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया था.
डॉ. रजनीश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने सभी मांगें मान ली हैं, इसलिए हड़ताल रद्द कर दी गई है. दोबारा से भविष्य से आगरा में ऐसा ना हो इसको लेकर पुलिस से बातचीत की जा रही है. पीड़ित डॉ. अनुराग बंसल ने बताया कि आईएमए ने मेरा साथ दिया, जिससे ही पुलिस ने मेरी बात सुनी है.
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आईएमए के डॉक्टर्स से बात की और उनकी मांगें जानीं. चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उसे जांच के बाद निरस्त किया जाएगा. इस मामले में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रारंभिक जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गये हैं. जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जिले में यदि कोई ऐसा मामला सामने आता है तो इसमें पहले जांच की जाएगी.
संघर्ष समिति का गठन : आईएमए आगरा के प्रेसिडेंट डॉ. पंकज नगायच ने बताया कि डॉ. अनुराग बंसल के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर एक संघर्ष समिति का गठन किया गया है. जिसमें डॉ. मुनीश्वर गुप्ता, डॉ. जेएन टंडन, डॉ. ओपी यादव, डॉ. सुनील शर्मा, डॉ. रविंद्र मोहन पचौरी, डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ, डॉ. सीमा सिंह, डॉ. संजय चतुर्वेदी, डॉ. अनूप दीक्षित, डॉ. देवेंद्र गुप्ता और निर्वाचित अध्यक्ष डॉ. हरेंद्र गुप्ता शामिल हैं, जो हड़ताल को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे.
आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि आईएमए की हड़ताल को लेकर जिले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाए रखने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला महिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं कर ली थीं. जहां पर डॉक्टर्स बढाएं गए. हड़ताल में कोई मरीज परेशान ना हो, इसके पूरे इंतजाम कर लिए गये थे.
यह था मामला : बता दें कि 29 नवंबर 2025 को चिकित्सक अनुराग बंसल के खिलाफ थाना सिकंदरा में एक मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. आरोप था कि तीमारदार की तहरीर पर बिना जांच किए एफआईआर दर्ज की गई. इसको लेकर ही आगरा में आईएमए के डॉक्टर्स आक्रोशित हो गए थे. बीते बुधवार को आईएमए भवन में जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी. आईएमए प्रेसिडेंट डॉ. पंकज नगायच ने बताया था कि जनरल बॉडी की बैठक में सर्वसम्मति से डॉ. अनुराग बंसल के विरुद्ध दर्ज एफआईआर तत्काल निरस्त करने और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की थी. चिकित्सकों ने मांगें ना मानने पर हड़ताल का ऐलान किया था.
यह भी पढ़ें : कफ सिरप केस के बाद IMA की अपील, बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवा न बेचें दुकानदार