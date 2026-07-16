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रायबरेली में डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा IMA; जिले में आज बंद रहेंगे निजी क्लीनिक-नर्सिंग होम

रायबरेली में डॉक्टर की गिरफ्तारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: ऑपरेशन के दौरान 10 वर्षीय बालिका के कोमा में जाने और फिर मौत मामले में डॉक्टर अमित सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इस गिरफ्तारी के खिलाफ IMA विरोध पर उतर गया है और निजी क्लिनिक्स को बंद करने की चेतावनी दी है. IMA और डॉक्टर के परिजनों के विरोध-प्रदर्शन से जिले में गहमागहमी का माहौल बना रहा. गिरफ्तार डॉक्टर अमित सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बच्ची के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की, जिससे वह कोमा में चली गई. बाद में बच्ची को अपोलो लखनऊ मे भर्ती कराया गया था. वहां उसकी मौत हो गई. इस मामले मे डॉक्टर के खिलाफ बच्ची शिवानी के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. बाद में इनमे गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और डॉक्टर अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया. रायबरेली में डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा IMA. (Video Credit: ETV Bharat) डॉक्टर की गिरफ्तारी से नाराज इनके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर धरना दिया. IMA अध्यक्ष डॉ संजीव जायसवाल ने कहा कि डॉ. अमित सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को निजी अस्पताल बंद रहेंगे. हम सभी काले बैच लगाकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध करेंगे. शाश्वत नर्सिंग होम के डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में IMA अध्यक्ष डॉ. संजीव जायसवाल ने हड़ताल का ऐलान किया है. IMA के आह्वान पर गुरुवार को जिले के सभी निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक और अस्पताल बंद रहेंगे. डॉक्टरों ने मामले की निष्पक्ष और दोबारा जांच कराने की मांग उठाई है. हड़ताल की वजह से निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है.