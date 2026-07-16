रायबरेली में डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में उतरा IMA; जिले में आज बंद रहेंगे निजी क्लीनिक-नर्सिंग होम
डॉक्टर की गिरफ्तारी से नाराज इनके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर धरना दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 8:36 AM IST
रायबरेली: ऑपरेशन के दौरान 10 वर्षीय बालिका के कोमा में जाने और फिर मौत मामले में डॉक्टर अमित सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि इस गिरफ्तारी के खिलाफ IMA विरोध पर उतर गया है और निजी क्लिनिक्स को बंद करने की चेतावनी दी है. IMA और डॉक्टर के परिजनों के विरोध-प्रदर्शन से जिले में गहमागहमी का माहौल बना रहा.
गिरफ्तार डॉक्टर अमित सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बच्ची के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की, जिससे वह कोमा में चली गई. बाद में बच्ची को अपोलो लखनऊ मे भर्ती कराया गया था. वहां उसकी मौत हो गई. इस मामले मे डॉक्टर के खिलाफ बच्ची शिवानी के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. बाद में इनमे गंभीर धाराएं जोड़ी गईं और डॉक्टर अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया.
डॉक्टर की गिरफ्तारी से नाराज इनके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर धरना दिया. IMA अध्यक्ष डॉ संजीव जायसवाल ने कहा कि डॉ. अमित सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में गुरुवार को निजी अस्पताल बंद रहेंगे. हम सभी काले बैच लगाकर पुलिस की कार्रवाई का विरोध करेंगे.
शाश्वत नर्सिंग होम के डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में IMA अध्यक्ष डॉ. संजीव जायसवाल ने हड़ताल का ऐलान किया है. IMA के आह्वान पर गुरुवार को जिले के सभी निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक और अस्पताल बंद रहेंगे. डॉक्टरों ने मामले की निष्पक्ष और दोबारा जांच कराने की मांग उठाई है. हड़ताल की वजह से निजी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है.
वहीं, शाश्वत नर्सिंग होम के मलिक डॉक्टर अमित सिंह के परिजनों का आरोप IMA ने उनका साथ नहीं दिया. IMA अध्यक्ष डॉ. संजीव जायसवाल ने धरना खत्म करके IMA भवन चलने को कहा तो डॉक्टर अमित सिंह की पत्नी ने इसका विरोध किया. डॉक्टर अमित के पिता ने भी डॉ. संजीव जायसवाल से कहा कि पहले संदेश भिजवाया तो आप नहीं आए.
सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार और सीओ सिटी आशीष निगम धरना देने वाले डॉक्टर्स को धरना समाप्त करने के लिए समझाने पहुंचे. सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि शाश्वत नर्सिंग होम में एक बच्ची की मौत के मामले में कोर्ट ने डॉक्टर को जेल भेज है. डॉक्टर्स को इस मामले में कोर्ट जाना चाहिए. पुलिस व प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के तहत काम कर रही है. डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट करने की बजाय कोर्ट में जाकर अपनी बात रखनी चाहिए.
सीओ सीटी आशीष निगम ने बताया कि शरद कुमार सिंह पुत्र सुरेंद्र बहादुर सिंह निवासी पूरे बोधी सिंह मजरे अगई, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी 10 वर्षीय बेटी के टॉन्सिल के उपचार के दौरान डॉ. निशांत सिंह और डॉ. अमित सिंह व अन्य स्टाफ ने कथित चिकित्सकीय लापरवाही की.
इससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई. बेहतर उपचार के लिए अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ ले जाने पर ब्रेन डैमेज की जानकारी मिली और उपचार के दौरान 6 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई. मामले में थाना कोतवाली नगर में सम्बंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया.
15 जुलाई को डॉ. अमित सिंह पुत्र रामप्रताप सिंह निवासी शाश्वत नर्सिंग होम निकट फाउंटेन पार्क जेल रोड, थाना कोतवाली नगर, जनपद रायबरेली को गिरफ्तार किया गया है. विवेचना के क्रम में मुकदमा में इंडियन मेडिकल कांउसिलिंग एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है. थाना कोतवाली नगर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है.
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