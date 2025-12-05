13 दिसंबर को IMA पासिंग आउट परेड, हफ्तेभर डायवर्ट रहेगा रूट, यहां देखें ट्रैफिक प्लान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 5, 2025 at 7:14 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में 13 दिसंबर शनिवार आईएमए की पासिंग आउट परेड होगी. आईएमए की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम को देखते हुये दून पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. रूट डायवर्जन प्लान 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जारी रहेगा.
6 दिसंबर को रूट डायवर्जन प्लान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगा. 7 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक डायवर्ट प्लान लागू रहेगा. 11 दिसंबर को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, शाम 4 बजे से साढ़े सात बजे तक रूट डायवर्ट रहेगा. 12 दिसंबर को शाम 4 बजे से रात साढ़े सात बजे तक डायवर्ट प्लान लागू रहेगा. 13 दिसंबर को सुबह 6 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक रूट डायवर्ट रहेगा.
IMA पासिंग आउट परेड यातायात प्लान
- परेड के दौरान आईएमए की ओर कोई भी यातायात नहीं जायेगा. आईएमए की तरफ जीरो जोन रहेगा. बल्लूपुर से प्रेमनगर की ओर जाने वाले यातायात को रांघडवाला तिराहा से मिठी बेरी होते हुए प्रेमनगर भेजा जायेगा.
- प्रेमनगर से शहर की ओर आने वाले यातायात को प्रेमनगर चौक से दरू चौक और मिट्ठी बेरी होते हुए शिमला बाईपास रोड से निरंजनपुर मण्डी से शहर की ओर भेजा जायेगा.
- विशेष परिस्थिति में प्रेमनगर से आने वाले यातायात को एमटी सेक्शन गेट से आईएमए के अन्दर से रांघडवाला की ओर भेजा जायेगा.
- सेलाकुई और भाऊवाला से आने वाले सभी भारी वाहनों को धूलकोट तिराहे से सिंघनीवाला होते हुए नया गांव से शहर की ओर भेजा जायेगा.
- देहरादून से विकासनगर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट कर विकासनगर और धर्मावाला की तरफ भेजा जायेगा.
एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया डायवर्ट समय को यातायात दबाव के अनुसार घटाया/ बढ़ाया जा सकता है. साथ ही आम जनता से अपील है कि इस रूट पर जाने वाले लोग दोपहिया वाहनों का ही प्रयोग करें.
आईएमए के बारे में जानिये: देहरादून में आईएमए की स्थापना साल 1932 अक्टूबर महीने में हुई थी. पहली परेड में इस ऐतिहासिक इमारत से 40 जेंटलमैन कैडेट्स ट्रेनिंग लेकर पास आउट हुए थे. इसके लगातार ये संख्या बढ़ती गई. आज देश को यहां से हर साल दो बार होनहार और दुश्मनों के लिए बड़े योद्धा मिलते हैं.
