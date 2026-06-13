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IMA से पास आउट हुये प्रियांशु रावत, सेना में बने लेफ्टिनेंट, क्षेत्र में दौड़ी खुशी की लहर

प्रियांशु मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम थाती बड़मा के रहने वाले हैं. अभी उनका परिवार टिहरी गढ़वाल के चौरास क्षेत्र में रहता है.

IMA POP PRIYANSHU RAWAT
IMA से पास आउट हुये प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 13, 2026 at 1:35 PM IST

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Updated : June 13, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड के साथ देश को 481 नए सैन्य अधिकारी मिले हैं. इन नवोदित सैन्य अफसरों में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल निवासी प्रियांशु रावत भी शामिल हैं. जैसे ही प्रियांशु ने आईएमए की दहलीज को सैन्य अधिकारी के रूप में पार किया, उनके परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र के लिए वह क्षण गर्व और भावनाओं से भर गया.

आईएमए से पास आउट होने के बाद प्रियांशु रावत ने ईटीवी भारत से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा आईएमए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित सैन्य संस्थानों में से एक है. यहां से पास आउट होना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने कहा आईएमए केवल सैन्य प्रशिक्षण देने वाला संस्थान नहीं, बल्कि यह युवा कैडेट्स को जीवन की हर चुनौती और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है.

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प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

प्रियांशु ने कहा जब उन्होंने पहली बार आईएमए में कदम रखा था, तब से ही उनका एकमात्र लक्ष्य देश की सेवा के लिए खुद को तैयार करना था. आज जब वह सैन्य अधिकारी बनकर अकादमी से बाहर निकल रहे हैं तो यह पल उनके लिए बेहद भावुक करने वाला है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और उन सभी लोगों को दिया जिन्होंने उनके सफर में उनका मार्गदर्शन किया.

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दोस्तों के साथ प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

दूसरी ओर बेटे को सेना में अफसर बनते देख पिता दिलबर सिंह रावत की खुशी का भी ठिकाना नहीं था. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा पहाड़ के लगभग हर पिता का सपना होता है कि उसका बेटा देश की सेना में जाकर सेवा करे. आज उनके बेटे ने वह सपना पूरा कर दिया है. उन्होंने कहा इस खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है.

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माता पिता के साथ प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

दिलबर सिंह रावत ने बताया कि प्रियांशु ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कठिन मेहनत और कई चुनौतियों का सामना किया है. उन्होंने कहा उनका बेटा बचपन से ही मेहनती और अनुशासित स्वभाव का रहा है. वह जो भी कार्य वह करता है, उसे पूरी लगन और समर्पण के साथ पूरा करने की कोशिश करता है. यही गुण आज उसे भारतीय सेना में अधिकारी बनने तक लेकर आए हैं.

पिता ने बताया पढ़ाई के साथ-साथ प्रियांशु अन्य गतिविधियों में भी हमेशा आगे रहे हैं. उन्हें खेलकूद, नाटक और थिएटर में विशेष रुचि रही है. फुटबॉल उनका पसंदीदा खेल रहा है. व्यस्त दिनचर्या के बावजूद वह इन गतिविधियों के लिए समय निकालते रहे हैं. उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक बेहतर व्यक्तित्व विकसित करने में मदद की.

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कंधो पर स्टार लगाते प्रियांशु रावत के माता पिता (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

प्रियांशु की उपलब्धियों की सूची पहले से ही काफी प्रभावशाली रही है. वर्ष 2020 में उन्होंने गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आयोजित एनसीसी परेड का नेतृत्व किया. यह उपलब्धि उनके नेतृत्व कौशल और अनुशासन का प्रमाण मानी जाती है. उसी समय से उनके भीतर सेना में अधिकारी बनने का सपना और मजबूत होता चला गया. प्रियांशु के शैक्षणिक सफर की बात करें तो उन्होंने पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई चौरास स्थित रेनबो स्कूल से की. इसके बाद छठी से बारहवीं तक की शिक्षा उन्होंने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, नैनीताल से प्राप्त की। सैनिक स्कूल में बिताए वर्षों ने उनके व्यक्तित्व को नई दिशा दी. उन्हें सैन्य जीवन के लिए तैयार किया.

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भाई के साथ प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा दी. जिसमें उन्होंने 241वीं रैंक हासिल की. एनडीए में प्रवेश के दौरान उन्होंने अपनी पहली पसंद के रूप में भारतीय सेना को चुना था. इसके बाद शुरू हुआ उनका सैन्य प्रशिक्षण का सफर आज आईएमए से पासिंग आउट के साथ एक महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंच गया है.

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परिजनों के साथ प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम थाती बड़मा निवासी प्रियांशु वर्तमान में टिहरी गढ़वाल के चौरास क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं. यहां उनका परिवार रहता है. उनके पिता दिलबर सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज चौकी, टिहरी गढ़वाल में कार्यरत हैं.प्रियांशु की माता गृहिणी हैं.

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प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

प्रियांशु की इस सफलता के बाद चौरास क्षेत्र में लोगों का जोश हाई है. मढ़ी चौरास के प्रधान धर्मेंद्र भंडारी ने प्रियांशु की इस उपलब्धि को उनके क्षेत्र के लिए बड़ी नजीर बताया. उन्होंने कहा प्रियांशु की ये उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए एक आर्दश साबित होगी. उन्होंने कहा क्षेत्र के युवाओं को प्रियांशु से सीख लेने की जरूरत है. जिससे वे अपने भविष्य को उज्ज्वल कर सकें. उन्होंने प्रियांशु और उनके परिवार को बधाईयां दी हैं.

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IMA से पास आउट हुये प्रियांशु रावत (फोटो सोर्स: प्रियांशु रावत के पिता)

साथ ही उनके पैतृक गांव थाती बड़मा में भी खुशी का माहौल है. गांव में लोग एक-दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दे रहे हैं. पहाड़ के इस बेटे की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं. देश सेवा के संकल्प के साथ सेना में अधिकारी बने प्रियांशु हनी रावत की यह सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी प्रेरणा की मिसाल बन गई है.

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Last Updated : June 13, 2026 at 1:46 PM IST

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