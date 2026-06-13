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पिथौरागढ़ के भूपेंद्र ने पूरा किया दादा का सपना, सेना में बना लेफ्टिनेंट, युवाओं को दिया सक्सेस मंत्रा

देहरादून: IMA POP संपन्न हो गई है. IMA POP के बाद देश को मिले 481 नए सैन्य अफसर मिले हैं. 481 नए सैन्य अफसरों में उत्तराखंड के भी कई जवान हैं. पिथौरागढ़ के भूपेंद्र सिंह सोन भी इनमें से एक हैं. पासिंग आउट परेड के बाद लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सिंह सोन से ईटीवी भारत से खास बातचीत है.

आईएमए से पास आउट होने के बाद लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सिंह सोन ने कहा आज वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा आज वे सेना में कमिशन हो रहे हैं. इस खास दिन के लिए उन्होंने लंबा इंतजार किया है. लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सिंह सोन ने कहा आईएमए तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ा परिश्रम किया है. उन्होंने कहा आज उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया है.

लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सिंह सोन के परिवार से खास बातचीत (ETV Bharat)

पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड सेना में योगदान के लिए जाना जाता है. यहां के अधिकतक युवा सेना का हिस्सा बनते हैं. पहाड़ के हर गांव के हर परिवार में से एक आदमी फौज में जाता है. इसलिए उत्तराखंड को फौज की खान के रूप में जाना जाता है. यहां के युवा फौज को सपने के रूप में देखते हैं. ऐसे युवाओं को संदेश देते हुए लेफ्टिनेंट भूपेंद्र सिंह सोन ने कहा पीपिंग देखर युवाओं के मोटिवेट होना चाहिए. उन्होंने कहा जीवन में कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना चाहिए. उन्होंने कहा सपफलता का डगर कठिन होती है. सभी को मंजिल धीरे धीरे ही मिलती है. ऐसे में युवाओं को अपने कर्तव्य पथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए.