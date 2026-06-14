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गिरिपार के 2 युवा बने सेना के अधिकारी, IMA देहरादून से पास आउट होकर बढ़ाया सिरमौर का मान

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के दो युवाओं ने भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा का संकल्प लिया. भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के दौरान गिरिपार के लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर और लेफ्टिनेंट विवेक चौहान ने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण की. लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर, अतर सिंह ठुंडू के पुत्र हैं और पांवटा साहिब क्षेत्र के गांव भेड़ीवाली (सालवाला) के निवासी हैं. वहीं, लेफ्टिनेंट विवेक चौहान, लेफ्टिनेंट कर्नल जगत चौहान के पुत्र हैं और गांव लोजा हलांह से संबंध रखते हैं. दोनों युवाओं की इस उपलब्धि से पूरे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

गिरिपार के 2 युवा बने भारतीय सेना के अधिकारी

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई. इस अवसर पर कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 481 भारतीय कैडेट्स और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट्स शामिल रहे. विशेष बात यह रही कि भारतीय कैडेट्स में पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी इस ऐतिहासिक परेड का हिस्सा बनीं.