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गिरिपार के 2 युवा बने सेना के अधिकारी, IMA देहरादून से पास आउट होकर बढ़ाया सिरमौर का मान

IMA देहरादून में आयोजित पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर और लेफ्टिनेंट विवेक चौहान ने शपथ ग्रहण की.

Giripar Vivek Chauhan And Tejendra Thakur became lieutenant
गिरिपार के 2 युवा बने सेना के अधिकारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 12:30 PM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के दो युवाओं ने भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा का संकल्प लिया. भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के दौरान गिरिपार के लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर और लेफ्टिनेंट विवेक चौहान ने भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण की. लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर, अतर सिंह ठुंडू के पुत्र हैं और पांवटा साहिब क्षेत्र के गांव भेड़ीवाली (सालवाला) के निवासी हैं. वहीं, लेफ्टिनेंट विवेक चौहान, लेफ्टिनेंट कर्नल जगत चौहान के पुत्र हैं और गांव लोजा हलांह से संबंध रखते हैं. दोनों युवाओं की इस उपलब्धि से पूरे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

गिरिपार के 2 युवा बने भारतीय सेना के अधिकारी

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित पासिंग आउट परेड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई. इस अवसर पर कुल 515 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए, जिनमें 481 भारतीय कैडेट्स और 16 मित्र देशों के 34 कैडेट्स शामिल रहे. विशेष बात यह रही कि भारतीय कैडेट्स में पहली बार 9 महिला कैडेट्स भी इस ऐतिहासिक परेड का हिस्सा बनीं.

शपथ ग्रहण समारोह के बाद लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर के पांवटा साहिब पहुंचने पर भूतपूर्व सैनिक संगठन पांवटा साहिब और शिलाई क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने शहीद स्मारक स्थल पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस दौरान उपस्थित लोगों ने देश और क्षेत्र के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया.

क्या कहते हैं भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष?

भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष करनैल सिंह ने कहा कि, "यह उपलब्धि न केवल दोनों परिवारों बल्कि पूरे गिरिपार क्षेत्र, सिरमौर जिला और हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण के बल पर हासिल की गई यह सफलता क्षेत्र के युवाओं को सेना और अन्य राष्ट्रीय सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी."

इसके बाद लेफ्टिनेंट तेजेंद्र ठाकुर अपने पैतृक गांव भेड़ीवाली (सालवाला) पहुंचे, जहां ग्रामीणों और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया. गांव में आयोजित स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और युवा अधिकारी को शुभकामनाएं दीं. दोनों अधिकारियों की सफलता को क्षेत्र में देशभक्ति, समर्पण और युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.

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GIRIPAR LIEUTENANT IN INDIAN ARMY

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