आईएमए का दावा, अस्पतालों को नहीं हुआ RGHS का बकाया भुगतान, 15 मई से पूर्ण बहिष्कार की चेतावनी
आईएमए का दावा ह कि सरकार को 3500 करोड़ का भुगतान करना था. इसमें से 2400 करोड़ का भी पेमेंट किया गया.
Published : March 31, 2026 at 5:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के अंतर्गत बकाया भुगतान और विसंगतियों को लेकर प्रदेश के निजी अस्पतालों और सरकार के बीच टकराव गहरा गया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) सहित विभिन्न अस्पताल संगठनों ने चरणबद्ध आंदोलन का बिगुल फूंकते हुए स्पष्ट किया है कि यदि 30 अप्रैल तक बकाया राशि का 50 प्रतिशत भुगतान नहीं हुआ, तो 15 मई से प्रदेशभर में RGHS सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ महेश शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 3500 करोड़ रुपए का काम किया गया, जिसके मुकाबले केवल 2400 करोड़ का ही भुगतान हुआ है. सरकार ने 45 दिनों में भुगतान का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन अब यह देरी 7 महीने से अधिक की हो चुकी है. बकाया भुगतान न होने से छोटे और मध्यम अस्पताल अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी असमर्थ हो रहे हैं.
पढ़ें: पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बोला सरकार पर हमला, बोले–प्रदेश में मेडिकल सेवाएं ठप, बाहर जाकर एमआरआई करवाई
'चरणबद्ध आंदोलन करेंगे': IMA सचिव डॉ एनके अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में जयपुर में RGHS के तहत OPD फार्मेसी सेवाएं बंद कर दी गई हैं. आगामी रणनीति के तहत अलवर, अजमेर, दौसा, जोधपुर और भरतपुर में आंदोलन का विस्तार होगा. हर सप्ताह 5 नए जिले इस आंदोलन से जोड़े जाएंगे. यदि 30 अप्रैल तक 50% बकाया भुगतान नहीं हुआ, तो 15 मई से पूरे प्रदेश में RGHS सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा.
पढ़ें: RGHS में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, 8 और कार्मिकों को किया निलंबित
फ्रॉड के नाम पर भुगतान रोकने का आरोप: अस्पताल संगठनों का आरोप है कि TPA द्वारा आधारहीन आपत्तियां उठाकर भुगतान रोका जा रहा है. संगठनों के अनुसार, महज 1% संभावित अनियमितताओं की आड़ में 99% ईमानदार सेवा प्रदाताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है. साथ ही मुख्यमंत्री तक भी योजना के संबंध में भ्रामक जानकारी पहुंचाई जा रही है, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है.
पढ़ें: RGHS में अटके क्लेम ने अटकाया इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाई दूरी
सप्लायर्स ने खड़े किए हाथ: अस्पताल संगठनों का कहना है कि भुगतान अटकने के कारण सप्लायर्स ने अस्पतालों को आवश्यक इम्प्लांट और दवाइयों की आपूर्ति बंद कर दी है. MSME अधिनियम के तहत समय पर भुगतान न होने के कारण कई अस्पतालों को कानूनी नोटिस भी मिल रहे हैं, जिससे चिकित्सा संस्थानों की साख दांव पर लगी है.
दो वर्ष में 7200 करोड़ से अधिक का भुगतान: वहीं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि राज्य सरकार ने आरजीएचएस को न केवल अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया है, बल्कि इसके दायरे को काफी विस्तृत किया और भुगतान भी पहले से अधिक किया है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में योजना का दायरा बढ़ाने, भुगतान प्रक्रिया को नियमित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं. योजना के तहत पिछले दो वर्ष में 7200 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान अस्पताल एवं फार्मेसी को किया गया है. वित्त वर्ष 2021-22 में 364 करोड़ का भुगतान हुआ, जो 2024-25 में बढ़कर 3,471 करोड़ रुपए हो गया. वित्त वर्ष 2025-26 में भी करीब 3 हजार करोड़ का भुगतान किया जा चुका है.