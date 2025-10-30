ETV Bharat / state

बनारस की ऊषा अनपढ़ हैं, कमाई ₹50 हजार महीना; जानें कैसे स्टार्टअप ने बदली महिला की जिंदगी

बनारस की अनपढ़ ऊषा की कमाई ₹50 हजार महीना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: पढ़ा-लिखा न होना कई बार समाज में हिकारत की नजर से देखा जाता है. लोग अंगूठा छाप बोलते हैं, लेकिन कोई अनपढ़, वह भी महिला जब अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से पढ़े-लिखे से ज्यादा कमाई करती है, तो लोगों का नजरिया तुरंत बदल जाता है. ऐसा ही करिश्मा बनारस की ऊषा ने किया है. वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन हर महीने 50-60 हजार रुपया कमाकर पढ़े-लिखे जैसा ही बेहतर जीवन जी रही हैं. हौसला यह कि वह अपने बिजनेस को और बड़ा करने की तैयारी कर चुकी हैं. आइए जानते हैं ऊषा की मुश्किलों और संघर्ष से मिली सफलता की कहानी. 100 मुर्गियों से हुई शुरुआत: वाराणसी के विद्यापीठ ब्लॉक की रहने वाली ऊषा बताती हैं, कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर और अपने बच्चों की परवरिश के लिए मुर्गी पालन का स्टार्टअप शुरू किया. दो साल से वह इस काम को कर रही हैं. पहले जहां वो दो वक्त की रोटी और अपने बच्चों की जरूरतों के लिए मोहताज थीं, वहीं, अब उनकी हर जरूरत अच्छी तरह पूरी हो रही है. 100 मुर्गियों के साथ शुरू किया उषा का स्टार्टअप अब 2200 मुर्गियों तक पहुंच चुका है. वह 45 दिन में 60 से 70 हजार रुपए की इनकम कर रही हैं. बनारस की ऊषा. (Video Credit: ETV Bharat) बच्चों की परवरिश के लिए शुरुआत: ऊषा बताती हैं, संघर्ष के दिनों में भोजन के भी लाले पड़ गए थे. बच्चों को पालना था, तब सोचा कि क्यों न मुर्गी पालन शुरू किया जाए. वह बताती हैं, उसी दौरान जब मायके गईं तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनके भाई भी मुर्गी पालन कर रहे हैं. तब उनके पास मुर्गी के बच्चे खरीदने के पैसे नहीं थे. उन्होंने मायके से ही मुर्गी की दो प्रजातियां सोनाली और कड़कनाथ लेकर आईं. यहां दोनों 5 महीने में बड़े हुए तो अंडे बेचने का काम शुरू किया. तब हजार-डेढ़ हजार रुपए की कमाई होने लगी. इससे वह परिवार पालने लगीं.