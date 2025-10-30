ETV Bharat / state

बनारस की ऊषा अनपढ़ हैं, कमाई ₹50 हजार महीना; जानें कैसे स्टार्टअप ने बदली महिला की जिंदगी

ऊषा बताती हैं, कि दो साल पहले उन्होंने मुर्गी पालन शुरू किया था. अब इसे और बड़े स्तर पर ले जाना है.

बनारस की अनपढ़ ऊषा की कमाई ₹50 हजार महीना.
बनारस की अनपढ़ ऊषा की कमाई ₹50 हजार महीना. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 1:38 PM IST

|

Updated : October 30, 2025 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: पढ़ा-लिखा न होना कई बार समाज में हिकारत की नजर से देखा जाता है. लोग अंगूठा छाप बोलते हैं, लेकिन कोई अनपढ़, वह भी महिला जब अपनी मेहनत, लगन और समर्पण से पढ़े-लिखे से ज्यादा कमाई करती है, तो लोगों का नजरिया तुरंत बदल जाता है. ऐसा ही करिश्मा बनारस की ऊषा ने किया है.

वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन हर महीने 50-60 हजार रुपया कमाकर पढ़े-लिखे जैसा ही बेहतर जीवन जी रही हैं. हौसला यह कि वह अपने बिजनेस को और बड़ा करने की तैयारी कर चुकी हैं. आइए जानते हैं ऊषा की मुश्किलों और संघर्ष से मिली सफलता की कहानी.

100 मुर्गियों से हुई शुरुआत: वाराणसी के विद्यापीठ ब्लॉक की रहने वाली ऊषा बताती हैं, कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर और अपने बच्चों की परवरिश के लिए मुर्गी पालन का स्टार्टअप शुरू किया. दो साल से वह इस काम को कर रही हैं.

पहले जहां वो दो वक्त की रोटी और अपने बच्चों की जरूरतों के लिए मोहताज थीं, वहीं, अब उनकी हर जरूरत अच्छी तरह पूरी हो रही है. 100 मुर्गियों के साथ शुरू किया उषा का स्टार्टअप अब 2200 मुर्गियों तक पहुंच चुका है. वह 45 दिन में 60 से 70 हजार रुपए की इनकम कर रही हैं.

बनारस की ऊषा. (Video Credit: ETV Bharat)

बच्चों की परवरिश के लिए शुरुआत: ऊषा बताती हैं, संघर्ष के दिनों में भोजन के भी लाले पड़ गए थे. बच्चों को पालना था, तब सोचा कि क्यों न मुर्गी पालन शुरू किया जाए. वह बताती हैं, उसी दौरान जब मायके गईं तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनके भाई भी मुर्गी पालन कर रहे हैं.

तब उनके पास मुर्गी के बच्चे खरीदने के पैसे नहीं थे. उन्होंने मायके से ही मुर्गी की दो प्रजातियां सोनाली और कड़कनाथ लेकर आईं. यहां दोनों 5 महीने में बड़े हुए तो अंडे बेचने का काम शुरू किया. तब हजार-डेढ़ हजार रुपए की कमाई होने लगी. इससे वह परिवार पालने लगीं.

अब बेटे दे रहे हैं साथ: ऊषा ने बताया कि उनके पति ने कभी साथ नहीं दिया. यह स्टार्टअप शुरू किया, तब भी साथ नहीं मिला. इस समय पोल्ट्री फार्म के वह इतनी कमाई कर रही है, कि बच्चों को बेहतर भविष्य और अच्छा जीवन दे सकती हैं. बेटे भी उनकी मदद करते हैं. अब यही उनके जीवन की आस है.

ऊषा बताती हैं, कि पहले सरकार से अनुदान मिला. अब बड़े स्तर पर पोल्ट्री फार्म खोलने की तैयारी कर रही हूं. उनका सपना है, कि उनका एक बड़ा पोल्ट्री फार्म हो, जहां ज्यादा संख्या में मुर्गे-मुर्गियां हों.

उन्होंने बताया कि घर में देसी मुर्गों को पालने के बाद जब उन्होंने फॉर्म की शुरुआत की तो करीब 6 लाख से ज्यादा का बजट लगा. इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान मिला था. वह जल्द ही सरकार से और लोन लेकर के बड़ी योजना की शुरुआत करने वाली हैं.

उन्होंने बताया कि अभी वह मुर्गों के पालन का काम करती हैं. इसको लेकर प्राइवेट कंपनी के साथ उनकी बातचीत हुई है, जहां वह मुर्गों की सप्लाई करती हैं. उनका कहना है, कि आगे उसको बड़े फॉर्म के रूप में तैयार करना चाहती हैं. जहां पर मुर्गों के साथ-साथ अंडों की बिक्री कर सकें.

ऊषा का पोल्ट्री फार्म.
ऊषा का पोल्ट्री फार्म. (Photo Credit: ETV Bharat)

2 साल पहले शुरुआत, आय हुई 70 हजार: उनके बेटे राजन बताते हैं, कि 2 साल पहले उनकी मां ने इसकी शुरुआत की. तब उनके घर की स्थिति ठीक नहीं थी. अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं. हमारा घर-परिवार अच्छी तरह से चल रहा है.

राजन कहते हैं कि अब वह आराम से 45 दिनों में 70 हजार तक कमा लेते हैं. यह काम अब और बेहतर करना है. एक निजी कंपनी से टाइअप हुआ है. हमने लोन के लिए भी अप्लाई किया है. लोन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है. इसके बाद वह इस बिजनेस को हाई लेवल तक ले जाएंगे.

यह भी पढ़ें: यूपी पर 48 घंटे भारी; मोंथा तूफान तबाही मचाने को तैयार, 33 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

Last Updated : October 30, 2025 at 2:00 PM IST

TAGGED:

VARANASI USHA SUCCESS STORY UPDATES
ILLITERATE USHA VARANASI EARN 50000
VARANASI USHA POULTRY FARMING STORY
अनपढ़ उषा पोल्ट्री फार्म से कमाई
UTTAR PRADESH WOMAN EMPOWERMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.