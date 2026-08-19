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गुजरात ले जाई रही लाखों की अवैध शराब, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में कुल 1503 कॉर्टन जब्त

ट्रकों में ऐसे छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब ( ETV Bharat Chittorgarh/Sirohi )

चित्तौड़गढ़/सिरोही: राजस्थान के अलग–अलग जिलों से गुजरात की ओर अवैध शराब भेजने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लाखों की अंग्रेजी शराब पकड़ी जाती है. ताजा मामला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड थाना पुलिस क्षेत्र और सिरोही के आबूरोड और मंडावर थाना क्षेत्र में की गई अलग–अलग कार्रवाई में कुल 1503 कॉर्टन जब्त किए गए. इनका बाजार मूल्य लाखों रुपए है. बड़ीसादड़ी पुलिस उप अधीक्षक हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को शराब तस्करी के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी. इस पर मंगलवाड़ सीआई भवानी शंकर मेनारिया के नेतृत्व में मंगलवाड़ चौराहे से पहले हाइवे पर नाकाबंदी की गई. इस दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में कंटेनर में पुराने बिस्कुट के पैकेट का ढेर लगा हुआ था. इन्हें हटा कर देखा, अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की 505 पेटियां बरामद हुई. जिसका अनुमानित मूल्य 60 लाख रुपए है. इस संबंध में मंगलवाड़ पुलिस थाने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. मामले में कंटेनर चालक हरियाणा के भिवानी निवासी रिंकू प्रजापत को गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह कंटेनर हरियाणा से गुजरात जा रहा था. साथ ही पुलिस ने कंटेनर में रखी शराब की भी जांच की है, जो हरियाणा निर्मित है. पढ़ें: हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 16 भट्टियां तोड़कर 9 हजार लीटर वॉश नष्ट