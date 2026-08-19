गुजरात ले जाई रही लाखों की अवैध शराब, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में कुल 1503 कॉर्टन जब्त
पुलिस ने अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की 505 पेटियां बरामद की. इसकी अनुमानित मूल्य 60 लाख रुपए है.
Published : August 19, 2026 at 3:50 PM IST
चित्तौड़गढ़/सिरोही: राजस्थान के अलग–अलग जिलों से गुजरात की ओर अवैध शराब भेजने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन लाखों की अंग्रेजी शराब पकड़ी जाती है. ताजा मामला चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड थाना पुलिस क्षेत्र और सिरोही के आबूरोड और मंडावर थाना क्षेत्र में की गई अलग–अलग कार्रवाई में कुल 1503 कॉर्टन जब्त किए गए. इनका बाजार मूल्य लाखों रुपए है.
बड़ीसादड़ी पुलिस उप अधीक्षक हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को शराब तस्करी के बारे में पुख्ता सूचना मिली थी. इस पर मंगलवाड़ सीआई भवानी शंकर मेनारिया के नेतृत्व में मंगलवाड़ चौराहे से पहले हाइवे पर नाकाबंदी की गई. इस दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई. तलाशी में कंटेनर में पुराने बिस्कुट के पैकेट का ढेर लगा हुआ था. इन्हें हटा कर देखा, अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्रांड की 505 पेटियां बरामद हुई. जिसका अनुमानित मूल्य 60 लाख रुपए है. इस संबंध में मंगलवाड़ पुलिस थाने पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया. मामले में कंटेनर चालक हरियाणा के भिवानी निवासी रिंकू प्रजापत को गिरफ्तार किया गया. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि यह कंटेनर हरियाणा से गुजरात जा रहा था. साथ ही पुलिस ने कंटेनर में रखी शराब की भी जांच की है, जो हरियाणा निर्मित है.
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आबूरोड रीको में 503 कॉर्टन शराब जब्त: गुजरात सीमा से सटे सिरोही जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को अलग-अलग थाना क्षेत्रों में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है. आबूरोड रीको थानाधिकारी लक्ष्मणसिंह चम्पावत ने बताया कि मावल पुलिस चौकी पर नाकाबंदी के दौरान गुजरात की ओर जा रहे एक संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर जांच की गई. जांच के दौरान ट्रक में बनाए गए गुप्त बॉक्स मिले. बॉक्स में मिट्टी के नीचे चंडीगढ़ निर्मित अंग्रेजी शराब के 503 कॉर्टन मिले. पुलिस ने जालौर के चितलवाना थाना क्षेत्र निवासी ट्रक चालक लाडूराम पुत्र भाखराम विश्नोई को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार शराब चंडीगढ़ से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी.
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चावल की भूसी के नीचे छिपी मिली शराब: इधर, मण्डार थाना पुलिस ने भी टोल प्लाजा मण्डार के पास नाकाबंदी के दौरान सिरोही-रेवदर की तरफ से आ रहे एक ट्रक की गहनता से जांच की. ट्रक में चावल की भूसी से भरे प्लास्टिक के कट्टों के नीचे राजस्थान निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब और बीयर छिपाकर रखी गई थी. पुलिस ने कट्टों को हटाकर नीचे छिपाए गए शराब के 495 कॉर्टन बरामद किए. बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र निवासी ट्रक चालक रामाराम पुत्र जोगाराम को गिरफ्तार किया गया. थानाधिकारी प्रवीणकुमार आचार्य ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर शराब लाने और गुजरात में सप्लाई करने वाले नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.