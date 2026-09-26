रेवाड़ी में कंटेनर से 276 पेटी शराब बरामद, 1000 पंखे के पीछे छुपाकर रखी गई थी बोतलें, ड्राइवर फरार
सड़क हादसे के बाद रेवाड़ी में अवैध शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने जब्त किया.
Published : September 26, 2026 at 5:40 PM IST
रेवाड़ी: जिले के कसौला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने पंखों की आड़ में कंटेनर के जरिए ले जाई जा रही अवैध शराब की 276 पेटियां बरामद की हैं. इनमें अलग-अलग कंपनियों और ब्रांड की अंग्रेजी शराब शामिल है. बरामद शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं.
पंखों की आर में शराब की पेटियांः कसौला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि "दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बीते दिन सड़क हादसे में एक मिस्त्री की मौत हो गई थी. हादसे के बाद टक्कर मारने वाला कंटेनर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था. पुलिस ने कंटेनर को बरामद कर जब उसकी जांच शुरू की तो केबिन की तलाशी के दौरान शराब की पेटियां दिखाई दीं."
"इसके बाद पुलिस ने कंटेनर की पूरी तलाशी ली. कंटेनर में करीब एक हजार पंखे रखे हुए थे और उनके पीछे अवैध शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थीं. पुलिस ने कुल 276 पेटियां बरामद कीं, जिनमें 3320 शराब की बोतलें बताई गई हैं." बरामद शराब में ऑल सीजन, रॉयल चैलेंज और रॉयल स्टैग सहित अलग-अलग अंग्रेजी शराब के ब्रांड शामिल हैं. शराब को पंखों की आड़ में दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था."
3320 शराब बरामदः थाना प्रभारी ने बताया कि "बिल्टी के आधार पर कंटेनर की जांच करने पर वाहन के गाजियाबाद से मुंबई जाने की जानकारी सामने आई है. वाहन मालिक ने बताया कि चालक मेवात निवासी रिसाल है. सड़क हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया. इसके बाद पुलिस ने कंटेनर की पूरी तलाशी ली. कंटेनर में करीब एक हजार पंखे रखे हुए थे और उनके पीछे अवैध शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थीं. पुलिस ने कुल 276 पेटियां बरामद कीं, जिनमें 3320 शराब की बोतलें बताई गई हैं.