ETV Bharat / state

रेवाड़ी में कंटेनर से 276 पेटी शराब बरामद, 1000 पंखे के पीछे छुपाकर रखी गई थी बोतलें, ड्राइवर फरार

रेवाड़ी में कंटेनर में 276 पेटी शराब बरामद ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: जिले के कसौला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने पंखों की आड़ में कंटेनर के जरिए ले जाई जा रही अवैध शराब की 276 पेटियां बरामद की हैं. इनमें अलग-अलग कंपनियों और ब्रांड की अंग्रेजी शराब शामिल है. बरामद शराब के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं. पंखों की आर में शराब की पेटियांः कसौला थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि "दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बीते दिन सड़क हादसे में एक मिस्त्री की मौत हो गई थी. हादसे के बाद टक्कर मारने वाला कंटेनर चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था. पुलिस ने कंटेनर को बरामद कर जब उसकी जांच शुरू की तो केबिन की तलाशी के दौरान शराब की पेटियां दिखाई दीं."