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UPSIDA की जमीन पर अवैध रूप बने धार्मिक ढांचा को हटाया गया, भारी पुलिस बल की तैनाती

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र के सी-8 सेक्टर में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बने धार्मिक ढांचे को प्रशासन ने संयुक्त अभियान चला कर ध्वस्त कर दिया है. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए. इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात करते हुए छावनी में तब्दील कर दिया गया, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति ना हो सके. पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराया गया.

एडीएम सिटी विकास कश्यप के नेतृत्व में एसडीएम लोनी सिंघनवाल की ओर से ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया. इस दौरान उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परियोजना अधिकारी शर्मिला पटेल, डीसीपी ग्रामीण एसएन तिवारी, एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम समेत राजस्व विभाग, यूपीसीडा और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे. अभियान के दौरान अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को हटाया गया.

विकास कश्यप, एडीएम सिटी (ETV Bharat)

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद भी मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. एडीएम सिटी विकास कश्यप के मुताबिक, सी 8 सेक्टर स्थित भूमि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र की सरकारी भूमि है. जांच के दौरान पाया गया था कि इस स्थान पर बना धार्मिक ढांचां राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और भूमि पर किया गया निर्माण नियम अनुसार स्वीकृत नहीं पाया गया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गई है.