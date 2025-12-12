ETV Bharat / state

गुरुग्राम में ठेके से 10 करोड़ की अवैध शराब बरामद, मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज

हरियाणा में गुरुग्राम के एक ठेके से 10 करोड़ की अवैध शराब बरामद. पुलिस ने ठेके के मैनेजर को गिरफ्तार किया.

Illegal wine worth 10 crore seized in Gurugram
Illegal wine worth 10 crore seized in Gurugram (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 9:58 AM IST

2 Min Read
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिग्नेचर टॉवर स्थित एक वाइन-शॉप पर छापेमारी की. टीम ने कार्रवाई करते हुए वाइन शॉप से बिना होलोग्राम और बिना ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों रुपये की अवैध विदेशी शराब बरामद की है. मामले में स्पेशल जांच टीम (SIT) ने दुकान के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस की कार्रवाई: दरअसल, 9 दिसंबर को दोपहर करीब 2.50 बजे आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि वाइन शॉप में बड़ी मात्रा में बिना टैग और बिना ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली विदेशी शराब अवैध रूप से स्टोर की गई है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाइन शॉप पर छापेमारी की और मौके से दो कमरों से 3 हजार 921 पेटियां वाइन की बरामद की. शराब पर किसी प्रकार का होलोग्राम व ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप नहीं मिला. जिसकी कीमत 8-10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

ACP की देखरेख में SIT की कार्रवाई: मामले की जांच के लिए एसीपी पूर्व गुरुग्राम अमित भाटिया की देखरेख में क्राइम ब्रांच और थाना सेक्टर-40 पुलिस टीम गठित की गई है. कार्रवाई करते हुए टीम ने अजय (26) निवासी गांव नाधौरी, जिला फतेहाबाद को सिलोखरा से गिरफ्तार किया. आरोपी उक्त वाइन शॉप पर मैनेजर के पद पर काम करता था. उसकी देखरेख में ही बिना ट्रैकिंग वाली अवैध विदेशी शराब स्टोर की गई थी.

अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा. ताकि जानकारी जुटाई जा सके कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध शराब दुकान में कैसे और कितने लोगों की मिलीभगत से पहुंचाई गई. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड की जा रही है. जल्दी अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा".

