गुरुग्राम में ठेके से 10 करोड़ की अवैध शराब बरामद, मैनेजर गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिग्नेचर टॉवर स्थित एक वाइन-शॉप पर छापेमारी की. टीम ने कार्रवाई करते हुए वाइन शॉप से बिना होलोग्राम और बिना ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों रुपये की अवैध विदेशी शराब बरामद की है. मामले में स्पेशल जांच टीम (SIT) ने दुकान के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस की कार्रवाई: दरअसल, 9 दिसंबर को दोपहर करीब 2.50 बजे आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि वाइन शॉप में बड़ी मात्रा में बिना टैग और बिना ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप्स वाली विदेशी शराब अवैध रूप से स्टोर की गई है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाइन शॉप पर छापेमारी की और मौके से दो कमरों से 3 हजार 921 पेटियां वाइन की बरामद की. शराब पर किसी प्रकार का होलोग्राम व ट्रैक-ट्रेस स्ट्रिप नहीं मिला. जिसकी कीमत 8-10 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

ACP की देखरेख में SIT की कार्रवाई: मामले की जांच के लिए एसीपी पूर्व गुरुग्राम अमित भाटिया की देखरेख में क्राइम ब्रांच और थाना सेक्टर-40 पुलिस टीम गठित की गई है. कार्रवाई करते हुए टीम ने अजय (26) निवासी गांव नाधौरी, जिला फतेहाबाद को सिलोखरा से गिरफ्तार किया. आरोपी उक्त वाइन शॉप पर मैनेजर के पद पर काम करता था. उसकी देखरेख में ही बिना ट्रैकिंग वाली अवैध विदेशी शराब स्टोर की गई थी.