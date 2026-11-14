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लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस; आरोपी के घर मिले अवैध असलहे, पुलिस ने एक और केस दर्ज किया

लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: शाहदतगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी ऋषभ शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उसके घर से अवैध असलहे और बड़ी संख्या में कारतूस मिले हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हथियार कहां से आए थे? पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ऋषभ का संबंध अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त या तस्करी गिरोह से तो नहीं था. पुलिस जल्द ही कस्टडी रिमांड लेकर उससे पूछताछ करने की तैयारी में है.

वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान को ध्वस्त कर दिया है. इसी दौरान घर के अंदर से कई असलहे और कारतूस मिले थे. इनमें सिंगल बैरल बंदूक, एयरगन राइफल, अर्द्धनिर्मित एयरगन, देसी रिवॉल्वर और एक तमंचा शामिल है. करीब 45 कारतूस भी बरामद हुए हैं.

असलहे मिलने के बाद शाहदतगंज पुलिस ने सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार की शिकायत पर ऋषभ, उसके चाचा राजेश कुमार शुक्ला और बृजेश कुमार शुक्ला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अब इस मामले में हथियारों के सोर्स से लेकर उनसे जुड़े लोगों तक की जानकारी जुटा रही है. कई पहलुओं पर हो रही जांच: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बाबलू कुमार ने बताया कि असलहे मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में अलग-अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है. जांच में जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद असलहे कहां से लाए गए थे. इन्हें किसने उपलब्ध कराया था. ऋषभ की कॉल डिटेल की मदद से उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.