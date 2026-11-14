लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस; आरोपी के घर मिले अवैध असलहे, पुलिस ने एक और केस दर्ज किया
एलडीए ने ऋषभ शुक्ला के मकान के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई दो दिन तक चली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:18 PM IST
लखनऊ: शाहदतगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस के आरोपी ऋषभ शुक्ला की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उसके घर से अवैध असलहे और बड़ी संख्या में कारतूस मिले हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हथियार कहां से आए थे? पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं ऋषभ का संबंध अवैध असलहों की खरीद-फरोख्त या तस्करी गिरोह से तो नहीं था. पुलिस जल्द ही कस्टडी रिमांड लेकर उससे पूछताछ करने की तैयारी में है.
वहीं, दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान को ध्वस्त कर दिया है. इसी दौरान घर के अंदर से कई असलहे और कारतूस मिले थे. इनमें सिंगल बैरल बंदूक, एयरगन राइफल, अर्द्धनिर्मित एयरगन, देसी रिवॉल्वर और एक तमंचा शामिल है. करीब 45 कारतूस भी बरामद हुए हैं.
असलहे मिलने के बाद शाहदतगंज पुलिस ने सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार की शिकायत पर ऋषभ, उसके चाचा राजेश कुमार शुक्ला और बृजेश कुमार शुक्ला के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अब इस मामले में हथियारों के सोर्स से लेकर उनसे जुड़े लोगों तक की जानकारी जुटा रही है.
कई पहलुओं पर हो रही जांच: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बाबलू कुमार ने बताया कि असलहे मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में अलग-अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है. जांच में जैसे-जैसे तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद असलहे कहां से लाए गए थे. इन्हें किसने उपलब्ध कराया था. ऋषभ की कॉल डिटेल की मदद से उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है.
दो दिन में गिराया मकान: एलडीए ने ऋषभ शुक्ला के मकान के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई दो दिन तक चली. एलडीए सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि मकान एक संकरी गली में बना था. ऐसे में बुलडोजर को मौके तक पहुंचाने में काफी परेशानी हुई. इसी वजह से मकान गिराने में दो दिन का समय लगा. कार्रवाई के दौरान घर में मिला सामान एलडीए कार्यालय में सील करके रखवा दिया गया है.
दहल गया था लखनऊ शहर: शहादतगंज इलाके के नौबस्ता ब्राह्मणी टोला में 26 अक्टूबर 2026 को पार्किंग और बरगद के पेड़ के पास बने चबूतरे को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हो गई.
इस घटना में शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और शिवाजी के बेटे सुयश तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी. तिहरे हत्याकांड का आरोप ऋषभ शुक्ला पर लगा था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
घटना के बाद मामला काफी चर्चा में रहा. डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. साथ हीं कार्रवाई का भरोसा दिया था.
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