टोंक में IOCL की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में सेंध, खेत में 40 फीट दूर तक बिछाया जाल
टोंक जिले में आईओसीएल (IOCL) की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में वाल्व लगाकर तेल चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है.
Published : July 10, 2026 at 7:45 AM IST
टोंक : जिले से एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा मामला सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों और तेल कंपनी के होश उड़ा दिए हैं. जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लड़ी गांव के पास से गुजर रही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) की हाई-सिक्योरिटी अंडरग्राउंड पाइपलाइन में तेल चोरों ने बड़ी ही चालाकी से सेंधमारी की है. जमीन के भीतर तीन फीट चौड़ाई वाली मुख्य पाइपलाइन में बकायदा एक अवैध वाल्व (कनेक्शन) लगाया गया और वहां से तेल चुराने के मकसद से खेत के अंदर ही करीब 40 फीट लंबा एक दूसरा गुप्त पाइप बिछा दिया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना पर इंडियन ऑयल कंपनी से जुड़े बड़े अधिकारी और मालपुरा ASP , डीएसपी भी मौके पर पंहुचे और घटनास्थल का मुआयना किया . वहीं मौके पर खेत मालिक को बुलाकर भी पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की लेकिन पुलिस तेल चोर माफियाओ की तलाश में जुट गई गई है. कि आखिर किसने इंडियन ऑयल की अंडरग्राउंड पाइप लाइन में सेंध लगाकर वॉल्व लगा लिए. पुलिस और इंडियन ऑयल की टीम तकनीकी जांच के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि पाइपलाइन में सेंध कब और कैसे लगाई गई तथा इस वारदात में कितने लोग शामिल थे.
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मालपुरा डीएसपी आशीष प्रजापत ने मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पचेवर थाना इलाके से गुजर रही आईओसीएल की मुख्य पाइपलाइन की सुरक्षा और मॉनिटरिंग बेहद आधुनिक तरीके से की जाती है. बीते 1 जून को कंपनी के कंट्रोल रूम और इंजीनियरों को तकनीकी प्रणालियों के जरिए यह संकेत मिला था कि पचेवर क्षेत्र में अचानक तेल का प्रेशर (डाउनफॉल) कम हुआ है. तकनीकी खराबी या लीकेज की आशंका को देखते हुए कंपनी के इंजीनियरों की एक विशेष टीम ने पूरे इलाके का गहन निरीक्षण शुरू किया.
उसके बाद गुरुवार को कंपनी के इंजीनियर टीम पाइप लाइन को चेक किया. इस दौरान एक खेत में मिट्टी की खुदाई होने की निशानी मिली. इंजीनियरों को डाउट होने पर वहां खुदाई करवाई गई. जांच पाइप लाइन में अवैध वाल्व लगा मिला. फिर उससे से ऑयल चोरी करने के लिए 40 फीट की छोटी पाइप लाइन भी मिली. यह देख कंपनी के इंजीनियर भी हैरान रह गए. बाद में पुलिस को सूचना दी गई. फिलहाल पुलिस और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी संयुक्त रूप से कई तकनीकी और खोजी पहलुओं पर काम कर रहे हैं. वारदात में इस्तेमाल सामग्री, वाल्व की बनावट के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित किया जा रहा है.
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