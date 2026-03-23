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करनाल में हरियाली पर वार, सैकड़ों पेड़ों की अवैध कटाई से मचा हड़कंप

छंटाई के नाम पर कटाई का खेल: स्थानीय लोगों की मानें तो पेड़ों की सामान्य छंटाई की आड़ में उन्हें इस कदर काटा गया कि उनकी पुनः वृद्धि तक मुश्किल हो गई. इतना ही नहीं, कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को ट्रॉलियों में भरकर ले जाया गया.जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो संबंधित व्यक्तियों ने अनुमति होने का दावा किया, लेकिन जांच में यह दावा संदिग्ध नजर आया.

करनाल: जहां एक ओर सरकार और प्रशासन "पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ" जैसे अभियानों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं. वहीं, दूसरी ओर करनाल के आंसल क्षेत्र में सैकड़ों पेड़ों को कथित तौर पर छंटाई के नाम पर अवैध तरीके से कटाई की गई है. इससे इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है.

"छंटाई के नाम पर की गई पेड़ों की कटाई":आंसल निवासी आशीष मित्तल ने बताया कि, "एक सप्ताह बाहर रहने के बाद लौटने पर इलाके में पेड़ों की हालत देखकर मैंने हैरानी जताई. पेड़ काटने वाले लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि यह केवल छंटाई है, जबकि असल में पेड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया है. छंटाई के नाम पर कटाई की गई है. जब हमने इसके परमिशन की बात कही तो हमें जो अनुमति के कागज दिखाए गए, वो साल 2024 तक ही मान्य थे."

कार्रवाई की मांग: स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध करते हुए वन विभाग और पुलिस को सूचित किया. स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. साथ ही यह आशंका भी जताई जा रही है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में इस मामले को दबाने की कोशिश हो सकती है."

वन विभाग और पुलिस जांच में जुटी : स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी साहिल ने बताया कि, "सूचना मिलने के बाद टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. प्रारंभिक जांच में अवैध कटाई के संकेत मिले हैं. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. जो अनुमति दिखाई गई, वह पुरानी है और वर्तमान नियमों के अनुरूप नहीं है. मामले की गहन जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

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