पाकुड़ में नहीं थम रहा फर्जी माइनिंग चालान का धंधा, खान निरीक्षक ने दर्ज करायी एफआईआर

पाकुड़ में फर्जी माइनिंग चालान का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक मामले में खान निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज करायी है.

Fake Mining Challan Use In Pakur
पाकुड़ का मुफस्सिल थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 18, 2025 at 3:34 PM IST

पाकुड़: जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन यह थमने का नाम नहीं ले रहा है. रात के अंधेरे में ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी माफिया बेखौफ पत्थरों का परिवहन कर रहे हैं.

पाकुड़ जिले के सभी वैसे इलाके में माइनिंग चेकनाका है, जहां से अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन प्रतिदिन होता है. इन चेकनाकों पर पदाधिकारी और कर्मियों सहित सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति भी है. साथ ही जिला टास्क फोर्स में शामिल पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि डीसी और एसपी भी इन चेकनाकों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं. बावजूद माफियाओं में प्रशासन का कोई भय नहीं है. खनन माफिया बगैर माइनिंग चालान, ओवरलोड और फर्जी चालान का सहारा लेकर वाहनों को पास कराते हैं.

खान निरीक्षक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज

पाकुड़ में फर्जी माइनिंग चालान का धंधा चल रहा है. इसका खुलासा खान निरीक्षक द्वारा करायी गई एफआईआर से हुआ है. थाने में दिए गए आवेदन में खान निरीक्षक ने कहा है कि मिली सूचना पर पाकुड़-धुलियान मुख्य सड़क से गुजर रहे ओवरलोड पत्थर लदा हाइवा को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने रोका और कागजातों की मांग की गई. वाहन संख्या डब्लूबी-93बी 5990 के चालक परवेज मोसराफ ने पुलिस के समक्ष कागजात प्रस्तुत किया तो माइनिंग चालान पर पुलिस को संदेह हुआ. पुलिस ने चालान को जांच के लिए खनन विभाग के कार्यालय भेज दिया.

जांच में माइनिंग चालान निकला फर्जी

खनन विभाग द्वारा माइनिंग चालान की जांच की गई तो जिम्स पोर्टल पर इसका कोई डाटा नहीं दिखा. इस मामले में खान निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह ने वाहन चालक, मालिक और फर्जी चालान के कारोबार में शामिल सिंटू शेख, मेहबूब आलम, बाकी शेख सहित कई अन्य के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत की. मिली शिकायत पर पुलिस ने मुफस्सिल थाने में कांड संख्या 263/25 और खान खनिज के नियमावली 1957 की धारा 4 एवं 21, झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54, द झारखंड मिनरल रुल 2017 के नियम 7, 9 एवं 13 और भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

मुफस्सिल थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस मामले में मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि खान निरीक्षक की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी है. थाना प्रभारी ने कहा कि फर्जीवाड़ा के इस मामले में सभी अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

