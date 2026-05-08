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दिन में बिछता है विस्फोटक, शाम में विस्फोट, रात में हाइवा से ढुलाई, ऐसे प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं माफिया

गिरिडीह: जिले में पत्थर का अवैध खनन नई बात नहीं है. यहां कई अंचल क्षेत्र, थाना क्षेत्र में एक दो नहीं, बल्कि कई अवैध माइंस का संचालन हो रहा है. उन माइंस का भी संचालन हो रहा है, जिनके खिलाफ कई दफा मुकदमा भी करवाया गया था. यह स्थिति देवरी अंचल के किसगो-गिद्धा इलाके की है. यहां खुलेआम अवैध माइनिंग हो रही है. इस क्षेत्र में एक दो नहीं दर्जनाधिक अवैध पत्थर खदानों का संचालन खुलेआम हो रहा है.

इलाके में दिन के समय आम मजदूरों से विस्फोटक बिछाया जाता है. शाम के समय विस्फोट किया जाता है. फिर देर शाम के बाद इन अवैध खदानों से हाइवा पर पत्थर लोड किया जाता है. फिर यही हाइवा इस क्षेत्र से निकल कर जमुआ, धनवार, तिसरी और गावां के साथ-साथ कोडरमा जिले के वैध/अवैध क्रशर में पहुंच रहा है. इसी अवैध पत्थर को तोड़ कर स्टोन चिप्स (गिट्टी) तैयार किया जा रहा है. जिसे झारखंड से लेकर बिहार तक खपाया जाता है. इस अवैध कार्य में पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है. इसी सिंडिकेट के कारण राज्य सरकार को एक दो नहीं, बल्कि करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है.

ग्राउंड जीरो से जानकारी देते संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (ईटीवी भारत)

दबंग हैं माफिया, हादसे के बाद भी 'शिकन' नहीं

सिंडिकेट की पहुंच या कहे दबंगई का अंदाजा इस खबर के साथ लगी तस्वीर/वीडियो बता रही है कि कैसे दिन में ही विस्फोटक बिछा दिया जा रहा है. यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस इलाके में अवैध खनन का खेल खुलेआम चल रहा है, उसी इलाके में पिछले दिनों पत्थर लदे हाइवा की चपेट में आने से एक महिला ने दम तोड़ दिया था. जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था.

ईटीवी भारत की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर