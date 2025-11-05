ETV Bharat / state

गौ वंश का अवैध तरीके से परिवहन, एक गौ वंश की मौत, गौ सेवकों ने लगाए गंभीर आरोप

धमतरी: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है. सोमवार देर रात एक गौशाला में काफी हंगामा हुआ. गौ सेवकों ने अर्जुनी थाना में शिकायत दर्ज कराई है कि गौ वंश को बड़ी संख्या में एक मेटाडोर में ठूंसकर भरा गया और अवैध परिवहन किया जा रहा था.

गौ वंश का परिवहन: सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने कहा कि अर्जुनी थाना में एक शिकायत आई है. विनय दास मानिकपुरी ने एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि नगरी क्षेत्र के कुछ ग्रामीण, गौशाला ट्रस्ट से गौ वंश का ट्रक में अवैध तरीके से परिवहन कर रहे थे. पुलिस जांच में जुटी हुई है, जो भी तथ्य पाए जाते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

गौशाला संचालकों पर आरोप: गौ सेवक पीयूष पारख ने कहा कि एक 407 में गौवंशों को बड़ी संख्या में अव्यवस्थित तरीके से ले जाने की सूचना मिली थी. 28 से 30 की संख्या में गौ वंश मिले हैं, वहीं एक की मौत हो गई. धमतरी में 1922 से संचालित गौशाला के अधिकारियों के इसमें शामिल होने की आशंका है. गौ सेवक चित्रेश साहू ने कहा कि अवैध परिवहन करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए.

गौ सेवकों का यह भी कहना है कि गौ तस्करी में गौशाला की भूमिका सामने आती है तो गौशाला में ताला लगाने का काम गौ सेवक टीम द्वारा किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार गौशाला संचालक खुद होंगे. 407 वाहन में जरूरत से ज्यादा गौ वंशों को ठूंसकर भरा गया था. वहीं गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष से भी सम्पर्क किया गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है.

पशु परिवहन के लिए कुछ नियम भी हैं, जानिए

⦁ पशुओं के परिवहन के लिए विशेष परमिट वाले वाहनों का ही उपयोग किया जा सकता है, जो अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकेंगे.