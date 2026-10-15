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फेन्सीडिल-कोडीन युक्त दवाओं का अवैध कारोबारी लखनऊ में गिरफ्तार, जेल में बंद साथियों से मिलने आया था

यूपी एसटीएफ ने भूपेंद्र सिंह चौहान को किया गिऱफ्तार. ( Photo Credit; UP STF )

लखनऊ : यूपी एसटीएफ ने फेन्सेडिल कफ सिरप और कोडीन युक्त अन्य दवाओं के अवैध भण्डारण एवं कारोबार के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी भूपिंदर सिंह चौहान सहारनपुर का रहने वाला है. यूपी एसटीएफ ने आरोपी को बुधवार शाम विभूतिखंड क्षेत्र में शहीद पथ तिराहे के पास राजभोग रेस्टोरेंट की सर्विस लेन से पकड़ा है.

आरोपी के पास से दो एंड्रायड मोबाइल फोन, एक एप्पल आइफोन और 2300 रुपये बरामद हुए हैं. एसटीएफ के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध थाना सुशांत गोल्फ सिटी में मुकदमा दर्ज है. पूछताछ के बाद एसटीएफ ने कोडीन युक्त कफ सिरप के नेटवर्क से जुड़े कारोबार और कंपनियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का दावा किया है.

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लाल प्रताप सिंह ने बताया कि यूपी एसटीएफ फेन्सेडिल कफ सिरप व कोडीन युक्त अन्य दवाओं को नशे के रूप में प्रयोग करने हेतु इनका अवैध भण्डारण एवं व्यापार करने के संबंध में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतू एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों एवं टीमों को निर्देशित किया गया था. सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त भूपिंदर सिंह चौहान, विभोर, विशाल, सचिन, बिट्टू आदि लोगों से मिलने जिला कारागार, लखनऊ आया हुआ है. इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया. भूपिंदर सिंह चौहान ने पूछताछ में बताया कि विशाल सिंह एवं विभोर राणा मेरे भांजे हैं. मैंने जनवरी 2006 में एक फार्मा कंपनी जिसका नाम निकोलस पिरामल था, में एरिया मैनेजर के पद पर काम करना शुरू किया था. 2008 में कंपनी को एबॉट द्वारा खरीद लिए जाने के बाद उसका नाम एबॉट हेल्थकेयर हो गया. जनवरी 2006 से जून 2013 तक उसका मुख्यालय गाजियाबाद में था तथा कार्यक्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड था.