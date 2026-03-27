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अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़; मेरठ में छह आरोपी गिरफ्तार, सरगना की तलाश जारी

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने दी जानकारी.

अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़
अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भंडाफोड़ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 6:58 PM IST

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मेरठ : यूपी एटीएस (ATS) और जनपद की स्वाॅट टीम ने शुक्रवार को एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है. टीम ने मेरठ सहित उत्तर प्रदेश के 8 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में संचार उपकरण और भारी मात्रा में सिम कार्ड बरामद किए गए हैं. पकड़े गए आरोपियों की पहचान नाजिम उर्फ फुरकान, फहीम, सुल्तान, शादाब और रहीस के रूप में हुई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि यह गिरोह लोगों को झांसे में लेकर उनके नाम पर सिम कार्ड निकलवाता था. आरोपी इन सिम कार्डों को शादाब और रहीस जैसे गुर्गों को बेच देते थे, जो इनका उपयोग अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए फर्जी कॉल करने में करते थे.



​उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार, आशंका जताई जा रही है कि यह गिरोह देशभर में माहौल खराब करने की साजिश में शामिल था. उन्होंने बताया कि एक गेटवे के इस्तेमाल से ये लोग अपनी पहचान छिपाकर कॉल करते थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन्हें ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता था.



​उन्होंने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य अभी भी फरार हैं. उन्होंने बताया कि गैंग के सरगना का नाम अभी नहीं लिया जा सकता है, जांच जारी है. दिल्ली के एक व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है. एटीएस की टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही हैं. गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास जो सूचना आई थी उसके अनुसार कार्रवाई की गई है.

​यह भी पढ़ें : ​प्रयागराज में फर्जी मार्कशीट गिरोह का भंडाफोड़; 7000 लोगों को बेची फर्जी डिग्री, दो गिरफ्तार

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