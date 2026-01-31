ETV Bharat / state

कारपूलिंग ऐप से टैक्सी चलाना पड़ा महंगा, RTO ने काटा ₹10 हजार का चालान

मंडी RTO ने टैक्सी का ₹10 हजार का चालान काटा ( Devbhoomi Taxi Operator Union )

मंडी: हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. खासतौर पर कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए बिना अनुमति टैक्सी संचालन के मामलों को लेकर विभाग अब सख्त नजर आ रहा है. इसी कड़ी में मंडी जिले में शिमला की एक टैक्सी को कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) के माध्यम से अवैध रूप से सवारियां ढोते हुए पकड़ा गया.

आईएसबीटी मंडी के पास पकड़ी गई टैक्सी

जानकारी के अनुसार, शिमला नंबर की यह टैक्सी आईएसबीटी मंडी के समीप कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) के जरिए यात्रियों को बिठाकर आवाजाही कर रही थी. टैक्सी के अवैध संचालन की भनक स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों को लगी, जिसके बाद देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर वाहन को रोक लिया.

आरटीओ मंडी को दी गई सूचना

देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने तुरंत इस मामले की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मंडी को दी. सूचना मिलते ही परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टैक्सी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई. वाहन और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद मामला आरटीओ मंडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया.