कारपूलिंग ऐप से टैक्सी चलाना पड़ा महंगा, RTO ने काटा ₹10 हजार का चालान
आरटीओ स्पष्ट किया कि अवैध टैक्सी संचालन के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Published : January 31, 2026 at 4:23 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से सवारियां ढोने वाले वाहनों पर परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. खासतौर पर कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) और अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए बिना अनुमति टैक्सी संचालन के मामलों को लेकर विभाग अब सख्त नजर आ रहा है. इसी कड़ी में मंडी जिले में शिमला की एक टैक्सी को कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) के माध्यम से अवैध रूप से सवारियां ढोते हुए पकड़ा गया.
आईएसबीटी मंडी के पास पकड़ी गई टैक्सी
जानकारी के अनुसार, शिमला नंबर की यह टैक्सी आईएसबीटी मंडी के समीप कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) के जरिए यात्रियों को बिठाकर आवाजाही कर रही थी. टैक्सी के अवैध संचालन की भनक स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों को लगी, जिसके बाद देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर वाहन को रोक लिया.
आरटीओ मंडी को दी गई सूचना
देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन ने तुरंत इस मामले की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) मंडी को दी. सूचना मिलते ही परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और टैक्सी को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई. वाहन और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद मामला आरटीओ मंडी के समक्ष प्रस्तुत किया गया.
10 हजार रुपये का चालान
आरटीओ मंडी नवीन शर्मा ने बताया, "जांच में यह स्पष्ट हुआ कि टैक्सी चालक बिना निर्धारित अनुमति के कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) के माध्यम से सवारियां ढो रहा था. इस तरह का टैक्सी संचालन मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सीधा उल्लंघन है. आरटीओ नवीन शर्मा ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत टैक्सी चालक पर 10 हजार रुपये का चालान किया गया है. साथ ही चालक को भविष्य में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी भी दी गई है."
स्थानीय टैक्सी ऑपरेटरों को हो रहा नुकसान
देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि कारपूलिंग ऐप (ब्ला-ब्ला ऐप) और अन्य ऑनलाइन राइड एग्रीगेटर ऐप्स के माध्यम से अवैध रूप से सवारियां ढोने से स्थानीय टैक्सी चालकों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है. उन्होंने परिवहन विभाग से इस तरह की गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की मांग की है.
आरटीओ मंडी ने स्पष्ट किया कि जिला में अवैध टैक्सी संचालन के मामलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन चालक को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि वे केवल अधिकृत टैक्सियों और परिवहन सेवाओं का ही उपयोग करें.
