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लखनऊ में होटल रेनेसां में साइड सेटबैक में बना अवैध स्टोर सील, बीकेटी में पांच अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

लखनऊ : गोमती नगर के होटल रेनेसां में साइड सेटबैक में अवैध तरीके से निर्मित किये गये स्टोर को एलडीए ने मंगलवार को सील कर दिया. इसके अलावा बीकेटी क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया. जहां लगभग 20 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही पांच अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शहर में होटल, बैन्क्वेट हाॅल, कोचिंग सेंटर, हाॅस्पिटल समेत अन्य बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच के आदेश दिये थे. जिसके अनुपालन में एलडीए व अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर में अभियान चलाकर विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया था. इस क्रम में गोमती नगर स्थित होटल रेनेसां में भी जांच की गयी थी, जहां गंभीर अनियमित्ताएं पायी गयी थीं.

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि होटल रेनेसां को लीज पर आवंटित की गयी ग्रीन बेल्ट की जमीन के नीचे एक भाग में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया गया है. इसके अलावा साइट सेटबैक में अवैध रूप से स्टोर का निर्माण पाया गया. इस पर निदेशक, डीआर होटल (रेनेसां) के खिलाफ नोटिस जारी की गयी थी. प्रकरण में सम्बंधित साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने पर विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे.