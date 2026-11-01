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शाहबाद के रिहायशी इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण; तीन गिरफ्तार

शाहबाद के रिहायशी इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण ( Photo Credit: ETV Bharat )

हरदोई: जनपद में दीपावली के मद्देनजर पटाखों और बारूद के भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. रविवार को एसडीएम अवनीश कुमार और क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह शाहाबाद की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी कर तीन लाइसेंस धारकों को हिरासत में लिया, जिनके द्वारा अवैध गोदाम बनाकर पटाखों का भंडारण किया जा रहा था. पुलिस ने गोदाम को सील कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.

एसडीएम अवनीश कुमार के अनुसार, शाहाबाद नगर के खेड़ा बलायकोट निवासी लियाकत, नजाकत और मौलागंज निवासी शकील बेग के पास पटाखा बिक्री का वैध लाइसेंस उपलब्ध है. त्योहार को देखते हुए, जब पुलिस की टीम ने इनकी दुकानों की औचक जांच की, तो दुकानें लाइसेंस में दर्ज पते पर ही संचालित पाई गई. लेकिन, जब टीम ने गोपनीय ढंग से गहन पड़ताल की, तो पता चला कि इन लोगों ने दुकानों से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर घनी आबादी में अवैध गोदाम बना रखा है, जिससे स्थानीय नागरिकों की जान-माल को कभी भी खतरा हो सकता है.