शाहबाद के रिहायशी इलाके में पटाखों का अवैध भंडारण; तीन गिरफ्तार
घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तीनों अवैध गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 2:41 PM IST
हरदोई: जनपद में दीपावली के मद्देनजर पटाखों और बारूद के भंडारण के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. रविवार को एसडीएम अवनीश कुमार और क्षेत्राधिकारी संतोष सिंह शाहाबाद की अगुवाई में पुलिस टीम ने छापेमारी कर तीन लाइसेंस धारकों को हिरासत में लिया, जिनके द्वारा अवैध गोदाम बनाकर पटाखों का भंडारण किया जा रहा था. पुलिस ने गोदाम को सील कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है.
एसडीएम अवनीश कुमार के अनुसार, शाहाबाद नगर के खेड़ा बलायकोट निवासी लियाकत, नजाकत और मौलागंज निवासी शकील बेग के पास पटाखा बिक्री का वैध लाइसेंस उपलब्ध है. त्योहार को देखते हुए, जब पुलिस की टीम ने इनकी दुकानों की औचक जांच की, तो दुकानें लाइसेंस में दर्ज पते पर ही संचालित पाई गई. लेकिन, जब टीम ने गोपनीय ढंग से गहन पड़ताल की, तो पता चला कि इन लोगों ने दुकानों से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर घनी आबादी में अवैध गोदाम बना रखा है, जिससे स्थानीय नागरिकों की जान-माल को कभी भी खतरा हो सकता है.
संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जब तीनों गुप्त ठिकानों पर छापेमारी की, तो वहां से 150 गत्ते आतिशबाजी सामग्री बरामद हुए. घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तीनों अवैध गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया.
मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम शाहाबाद अवनीश कुमार ने बताया कि तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि लाइसेंस में दर्ज स्वीकृत भंडारण क्षमता के सापेक्ष मौके पर मिली सामग्री का मिलान कराया जा रहा है, तथा नियमों के उल्लंघन के चलते इनके आतिशबाजी लाइसेंस निरस्त करने की औपचारिक संस्तुति सक्षम प्राधिकारी को भेजी जा रही है.
ये भी पढ़ें: मेरठ में अवैध पटाखों के कारोबार पर एक्शन; खिलौनों के गोदाम में रखे मिले पटाखे, एक गिरफ्तार