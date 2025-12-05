ETV Bharat / state

कीमती लकड़ियों की अवैध तस्करी का भंडाफोड़, वन विभाग ने पांच वाहन किए जब्त

पाटन के सुरपा गांव से वन विभाग की टीम ने लकड़ी का अवैध परिवहन रोका है.

ILLEGAL SMUGGLING OF TIMBER BUSTED
कीमती लकड़ियों की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 5:19 PM IST

दुर्ग : पाटन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई कर अवैध तरीके से कीमती लकड़ियों की तस्करी करने वाले लोगों को वन विभाग ने पकड़ा है. वन विभाग की टीम ने आधी रात को काटकर तस्करी के लिए रखी गई लकड़ियों को जब्त किया. ये कार्रवाई पाटन के सुरपा गांव में की गई.वन विभाग की टीम ने संरक्षित माने जाने वाले कहुआ सहित दूसरे प्रजाति के पेड़ों की लकड़ियां मौके से बरामद की.इन लकड़ियों की तस्करी पांच वाहनों के माध्यम से की जा रही थी,जिसे टीम ने जब्त किया है.

अवैध परिवहन की मिली थी सूचना

वन विभाग ने मामले में दस ड्राइवर और हेल्पर के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कार्रवाई की.पांचों वाहन में लकड़ियों का अवैध परिवहन किस जगह से कहां के लिए हो रहा था, इसका खुलासा जांच के बाद वन विभाग करेगा.दुर्ग एसडीओ धनेश कुमार साहू ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से पाटन क्षेत्र में लकड़ियों के अवैध परिवहन की जानकारी मिली रही थी. जिसके बाद सीसीएफ और डीएफओ निर्देश पर रात्रि गश्त किया जा रहा था.

वन विभाग ने पांच वाहन किए जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पकड़े गए सभी वाहन में मिश्रित प्रजाति के लकड़ियों का अवैध परिवहन हो रहा था. इसमें सभी पांच वाहन में प्रतिबंधित कहुआ प्रजाति के लकड़ी का परिवहन हो रहा था. वन विभाग की टीम ड्राइवर और हेल्पर से पूछताछ की जा रही है. वन विभाग की जांच पड़ताल के बाद अवैध लकड़ियों की कीमत आंकलन किया जाएगा- धनेश कुमार साहू, एसडीओ

Illegal smuggling of timber busted
वन विभाग ने पांच वाहन किए जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुम्हारी डिपो में रखी गईं हैं लकड़ियां

दुर्ग सीसीएफ और डीएफओ के दिशा निर्देश पर पाटन क्षेत्र में रात्रि गश्त की जा रही थी. इसी दौरान लकड़ियों से लदी पांच गाड़ियां सुरपा गांव के पास से गुजर रही थी.दुर्ग वन विभाग के एसडीओ धनेश कुमार साहू के नेतृत्व में वहां पर तैनात टीम ने लकड़ियों से भरी वाहनों को रोककर पूछताछ की. पांचों वाहन के ड्राइवर और हेल्पर लकड़ियों से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके. पांचों वाहन में लकड़ियों का अवैध परिवहन हो रहा था. वन विभाग की टीम ने वाहनों को कुम्हारी डिपो में रखा है.

VEHICLES ALONG WITH VALUABLE TIMBER
VALUABLE TIMBER SEIZED
वन विभाग
लकड़ी का अवैध परिवहन
ILLEGAL SMUGGLING OF TIMBER BUSTED

