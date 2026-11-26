ETV Bharat / state

पलामू के पांडु से पकड़ी गई मिनि गन फैक्ट्री, हथियार बनाने की कई सामग्री बरामद, एक गिरफ्तार

पलामूः जिला पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में एक मिनि गन फैक्ट्री पकड़ी गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री को जब्त कर लिया है और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं. मिनि गन फैक्ट्री का संचालन पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के रतनाग में हो रहा था.

दरअसल दो अगस्त को पुलिस ने पांडु थाना क्षेत्र में अमित कुमार सिंह नामक युवक के घर छापेमारी कर दो देसी कट्टा बरामद किया था. पांच नवंबर को अमित कुमार सिंह ने पलामू कोर्ट में सरेंडर किया था. उसको पलामू पुलिस ने रिमांड पर लिया था जिसके बाद मिनीगन फैक्ट्री के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी.

जानकारी देते बिश्रामपुर के एसडीपीओ (Etv Bharat)

लंबे समेत से अवैध हथियार बना रहा था

अमित कुमार सिंह के निशानदेही पर पुलिस ने पांडू थाना क्षेत्र के रतनाग गांव में छापेमारी किया और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ. मौके से पुलिस ने 58 वर्षीय उदय कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है. बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि उदय कुमार विश्वकर्मा लंबे समेत से अवैध हथियार बना रहा था. अधिकतर देसी कट्टा बनाता था. छापेमारी कर पुलिस ने फैक्ट्री को पकड़ा गया है. हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामग्री को बरामद किया है. पुलिस के छापेमारी में बिश्रामपुर एसडीओपी चिरंजीवी मंडल, पांडु थाना प्रभारी बिगेश कुमार राय, सब इंस्पेक्टर आरके मेहता समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.

एक से डेढ़ हजार में बनाता था हथियार, खेत में थी फैक्ट्री

पुलिस के पूछताछ में उदय कुमार विश्वकर्मा ने कई चौकाने वाले खुलासे किए है. उदय विश्वकर्मा ने घर से दूर एक खेत में छोटा सा घर बनाया था और उसी में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर रहा था. उदय विश्वकर्मा लंबे समय से हथियार बन रहा था और एक से डेढ़ हजार रुपए में देसी कट्टा को बेचता था. पलामू पुलिस के अनुसार उदय कुमार विश्वकर्मा ऑन डिमांड हथियार को बनाता था. जरूरत के अनुसार कोई व्यक्ति उदय कुमार विश्वकर्मा के पास पहुंचता था और उसके ऑर्डर पर ही हथियार बनते थे.