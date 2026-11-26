पलामू के पांडु से पकड़ी गई मिनि गन फैक्ट्री, हथियार बनाने की कई सामग्री बरामद, एक गिरफ्तार
एक बड़े अभियान के तहत पलामू पुलिस ने हथियारों की एक मिनी गन फैक्ट्री का पता लगाया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार
Published : November 26, 2026 at 8:37 PM IST
पलामूः जिला पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में एक मिनि गन फैक्ट्री पकड़ी गई है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली कई सामग्री को जब्त कर लिया है और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं. मिनि गन फैक्ट्री का संचालन पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के रतनाग में हो रहा था.
पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया था
दरअसल दो अगस्त को पुलिस ने पांडु थाना क्षेत्र में अमित कुमार सिंह नामक युवक के घर छापेमारी कर दो देसी कट्टा बरामद किया था. पांच नवंबर को अमित कुमार सिंह ने पलामू कोर्ट में सरेंडर किया था. उसको पलामू पुलिस ने रिमांड पर लिया था जिसके बाद मिनीगन फैक्ट्री के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई थी.
लंबे समेत से अवैध हथियार बना रहा था
अमित कुमार सिंह के निशानदेही पर पुलिस ने पांडू थाना क्षेत्र के रतनाग गांव में छापेमारी किया और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ. मौके से पुलिस ने 58 वर्षीय उदय कुमार विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है. बिश्रामपुर के एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल ने बताया कि उदय कुमार विश्वकर्मा लंबे समेत से अवैध हथियार बना रहा था. अधिकतर देसी कट्टा बनाता था. छापेमारी कर पुलिस ने फैक्ट्री को पकड़ा गया है. हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामग्री को बरामद किया है. पुलिस के छापेमारी में बिश्रामपुर एसडीओपी चिरंजीवी मंडल, पांडु थाना प्रभारी बिगेश कुमार राय, सब इंस्पेक्टर आरके मेहता समेत कई पुलिस अधिकारी शामिल थे.
एक से डेढ़ हजार में बनाता था हथियार, खेत में थी फैक्ट्री
पुलिस के पूछताछ में उदय कुमार विश्वकर्मा ने कई चौकाने वाले खुलासे किए है. उदय विश्वकर्मा ने घर से दूर एक खेत में छोटा सा घर बनाया था और उसी में मिनी गन फैक्ट्री का संचालन कर रहा था. उदय विश्वकर्मा लंबे समय से हथियार बन रहा था और एक से डेढ़ हजार रुपए में देसी कट्टा को बेचता था. पलामू पुलिस के अनुसार उदय कुमार विश्वकर्मा ऑन डिमांड हथियार को बनाता था. जरूरत के अनुसार कोई व्यक्ति उदय कुमार विश्वकर्मा के पास पहुंचता था और उसके ऑर्डर पर ही हथियार बनते थे.
कट्टा बनाने के लिए ट्रक के स्टेयरिंग के पाइप का इस्तेमाल
उदय कुमार विश्वकर्मा अपने पास मोबाइल नहीं रखता था पुलिस यह पूछताछ कर रही है कि उसने कौन-कौन से व्यक्ति को हथियार बेचा है. हथियार बनाने के लिए वह ट्रक के स्टेयरिंग के पाइप का इस्तेमाल करता था. इसके अलावा अमरूद या शीशम की लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता था.
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