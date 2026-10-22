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आगरा में अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार, 8 सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड बरामद

आगरा में अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का खुलासा ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : पुलिस ने अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का भंडाफोड़ करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड और 96 रेडियो एंटीना के साथ ही लैपटॉप समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं. डीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि लोन रिकवरी के नाम पर धमकी और साइबर फ्रॉड से जुड़े तथ्य भी सामने आए हैं. आरोपियों ने पूछताछ में दूसरे जिले में भी ऐसे ही दूसरा अवैध कार्यालय चलाने की जानकारी दी.







डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि दूर संचार विभाग से मिली जानकारी पर साइबर थाना और एसओजी टीम ने छानबीन की. जिसमें पता चला कि आगरा में एक कंपनी के नाम से फर्म बनाकर अवैध रूप से टेलीकॉम सेटअप लगाकार अवैध काम कर रहे हैं. जिसकी शिकायतें दूर संचार विभाग को मिली थीं. जिस पर दूर संचार विभाग की टीम के साथ साइबर क्राइम और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की.