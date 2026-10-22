आगरा में अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का खुलासा; दो आरोपी गिरफ्तार, 8 सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड बरामद
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर थाना और एसओजी टीम ने छानबीन की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:43 PM IST
आगरा : पुलिस ने अवैध सिम बॉक्स नेटवर्क का भंडाफोड़ करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड और 96 रेडियो एंटीना के साथ ही लैपटॉप समेत अन्य उपकरण बरामद किए हैं. डीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने बताया कि लोन रिकवरी के नाम पर धमकी और साइबर फ्रॉड से जुड़े तथ्य भी सामने आए हैं. आरोपियों ने पूछताछ में दूसरे जिले में भी ऐसे ही दूसरा अवैध कार्यालय चलाने की जानकारी दी.
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि दूर संचार विभाग से मिली जानकारी पर साइबर थाना और एसओजी टीम ने छानबीन की. जिसमें पता चला कि आगरा में एक कंपनी के नाम से फर्म बनाकर अवैध रूप से टेलीकॉम सेटअप लगाकार अवैध काम कर रहे हैं. जिसकी शिकायतें दूर संचार विभाग को मिली थीं. जिस पर दूर संचार विभाग की टीम के साथ साइबर क्राइम और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की.
डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि जिसमें फर्म के कार्यालय से 8 सिम बॉक्स, 221 सिम कार्ड और 96 रेडियो एंटीना बरामद किए हैं. 5 लैपटॉप, एक सर्वर और नेटवर्किंग उपकरण जब्त किए हैं. कई कंपनियों के राउटर मिले हैं. मौके से आरोपी आमिर सैफी और मनीष को गिरफ्तार किया है. दोनों के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है.
उन्होंने बताया कि आरोपी कॉल सेंटर के रूप में कार्य कर रहे थे. कॉल सेंटर के कार्य में सिम बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे थे. सिम बॉक्स को हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसकी गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है. अक्सर साइबर ठगी में सिम बॉक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के यह काम किया जा रहा था. आठ सिम बॉक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे. जिनसे कॉल करके कुछ लोगों को धमकाया गया था. गोपनीय जानकारी का हवाला दिया गया था. पूछताछ में दोनों ने दूसरे जिले में ऐसा ही कार्यालय संचालित करने की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सिम बॉक्स में 800 तब सिम लग सकती हैं. पूछताछ में आरोपियों से लोन रिकवरी के नाम पर धमकी और साइबर फ्रॉड से जुड़े तथ्य सामने आए हैं. जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है.
बता दें कि दूर संचार विभाग को मंत्रालय से सूचना मिली थी कि कुछ मोबाइल सिम की गतिविधि संदिग्ध है. जिस पर दूर संचार विभाग ने इसकी जानकारी आगरा पुलिस कमिश्नरेट को दी. दूर संचार विभाग की निदेशक खुशबू शर्मा ने बताया कि दूर संचार विभाग के यूपी वेस्ट एनएसए में सिम बॉक्स एनालाइसिस और चक्षु पोर्टल पर 31 नंबर की जानकारी मिली थी. जो संदिग्ध थे, जिन्हें आगरा पुलिस ने छानबीन करने के लिए उनकी डिटेल्स शेयर की.
उन्होंने बताया कि बुधवार को टीम आगरा आई थी. आगरा पुलिस और दूर संचार की टीम ने एक साथ छापा मार कार्रवाई की. आठ सिम बॉक्स बरामद किए. हर सिम बॉक्स में 32 सिम लगे हुए मिले हैं. करीब 221 सिम हमें मिले हैं. जिनकी छानबीन की जा रही है. जिसकी पूरी रिपोर्ट दूर संचार मंत्रालय को शेयर करेंगे.
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