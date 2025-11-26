ETV Bharat / state

पिरान कलियर में अवैध मजार पर चला बुलडोजर, स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर किया गया था अतिक्रमण

बताया गया है कि कई बार नोटिस जारी किए गए जाने के बाद भी मजार को नहीं हटाया गया, जिसके चलते पुलिस-प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है. प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि क्षेत्र में किसी भी तरह का गैर कानूनी निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रुड़की : हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की हैं. इलाके में अवैध तरीके से बनी मजार को ध्वस्त किया गया है. इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

पिरान कलियर थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई: दरअसल, उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. खासकर धार्मिक संरचनाओं के नाम पर तो किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा. इस तरह के निर्माण जहां भी है, वहां पर पुलिस-प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए है. इसी क्रम में बुधवार को हरिद्वार जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर पिरान कलियर थाना क्षेत्र के अब्दाल साहब रोड पर स्वास्थ्य विभाग की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया.

इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा: बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. जानकारी के मुताबिक यह मजार स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर बनाई गई थी. इस कार्रवाई से पहले विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन अतिक्रमणकारियों को तरफ निर्धारित समय सीमा में नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद प्रशासन की तरफ अग्रिम कार्रवाई की गई.

पिरान कलियर में अवैध मजार (ETV Bharat)

मजार को पूरी तरह जमींदोज किया गया: रुड़की तहसीलदार विकास अवस्थी के नेतृत्व में आज बुधवार 26 नवंबर को टीम कलियर पहुंची. प्रशासन की टीम ने सख्ती दिखाते हुए बुलडोजर चलाकर मजार को पूरी तरह जमींदोज कर दिया. हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित के मुताबिक यह भूमि स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की गई थी. इसके बावजूद यहां पर अवैध कब्जा जारी था. आज नियमों के तहत अतिक्रमण हटाते हुए कार्रवाई पूरी की गई, वहीं प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि क्षेत्र में किसी भी तरह का गैर कानूनी निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

