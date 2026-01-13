पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्ती, नगर निगम की कार्रवाई से हटी अवैध दुकानें
रांची के पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर निगम की सख्ती जारी है.
Published : January 13, 2026 at 4:35 PM IST
रांचीः शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल पहाड़ी मंदिर के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को नगर निगम की टीम ने प्रशासनिक बल के साथ पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अभियान चलाया और अवैध रूप से लगाई गई दुकानों व अस्थायी ढांचों को हटाया. इस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों पर प्रति दुकान 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
रांची नगर निगम की इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लगी दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया. कई दुकानदारों ने विरोध जताने की कोशिश की लेकिन प्रशासन की कड़ी निगरानी में अभियान को पूरा किया गया. निगम अधिकारियों ने साफ कहा कि यह अभियान कानून और नगर निगम के नियमों के तहत चलाया गया है.
दरअसल, हाल ही में नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने पहाड़ी मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि मंदिर परिसर के आसपास बड़ी संख्या में अवैध दुकानें और अतिक्रमण मौजूद हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी हो रही है. साथ ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था. निरीक्षण के बाद प्रशासक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे.
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, कई दुकानदार तय सीमा से बाहर तक दुकानें फैला रहे थे, जिससे मंदिर मार्ग पर जाम की स्थिति बन रही थी. आपात स्थिति में वाहनों और एंबुलेंस की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती थी। इन्हीं कारणों से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया.
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा. सिर्फ दुकानों ही नहीं, बल्कि पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल की मदद ली जाएगी. निगम ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और स्वेच्छा से अवैध अतिक्रमण हटाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो.
