पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर सख्ती, नगर निगम की कार्रवाई से हटी अवैध दुकानें

रांचीः शहर के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल पहाड़ी मंदिर के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. मंगलवार को नगर निगम की टीम ने प्रशासनिक बल के साथ पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अभियान चलाया और अवैध रूप से लगाई गई दुकानों व अस्थायी ढांचों को हटाया. इस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों पर प्रति दुकान 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

रांची नगर निगम की इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में लगी दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया. कई दुकानदारों ने विरोध जताने की कोशिश की लेकिन प्रशासन की कड़ी निगरानी में अभियान को पूरा किया गया. निगम अधिकारियों ने साफ कहा कि यह अभियान कानून और नगर निगम के नियमों के तहत चलाया गया है.

पहाड़ी मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण पर कार्रवाई (ETV Bharat)

दरअसल, हाल ही में नगर निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने पहाड़ी मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि मंदिर परिसर के आसपास बड़ी संख्या में अवैध दुकानें और अतिक्रमण मौजूद हैं, जिससे श्रद्धालुओं को आवाजाही में परेशानी हो रही है. साथ ही सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा था. निरीक्षण के बाद प्रशासक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे.