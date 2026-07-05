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गाजियाबाद में लिंग परीक्षण के गोरखधंधे का में 4 गिरफ्तार, लोगों से वसूलते थे कई हजार रुपये

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि महामाया स्टेडियम फ्लाईओवर के पास सेवन सीटर गाड़ी में बैठे कुछ लोग अवैध लिंग जांच करने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मौके पर छापेमारी की गई. गाड़ी में बैठी चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने पूछताछ में अवैध रूप से लिंग परीक्षण करने का जुर्म कबूल किया है.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में भ्रूण का लिंग बताने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड मशीन, जांच में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, जैली और नगदी बरामद की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों तक फैला हुआ था. गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग बताने के लिए बीस हजार रुपए वसूले जाते थे.

दलालों का सक्रिय नेटवर्क करता था काम: पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि आखिर गिरोह गर्भवती महिलाओं तक कैसे पहुंचता था. शुरुआती जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि क्या इसके लिए दलालों का सक्रिय नेटवर्क था या फिर किसी अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर या डॉक्टर की भी इसमें भूमिका थी. जांच में यह बात सामने आई कि गिरोह तक महिलाओं को लाने में किसी स्तर पर दलालों की सक्रिय भूमिका होती थी, जो गुप्त रूप से संपर्क बनाकर ग्राहकों को इस अवैध प्रक्रिया तक पहुंचाते थे.

मिलते थे तीन हजार रुपये: गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बाइक टैक्सी चालक तस्लीम भी शामिल है जो गर्भवती महिलाओं को मोटरसाइकिल के माध्यम से गिरोह तक पहुंचा करता था. गिरोह के प्रत्येक सदस्य को तीन हजार रुपए एक लिंग परीक्षण करने पर मिलते थे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक गिरोह का नेटवर्क फैला हुआ था. पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि अब तक अवैध रूप से कितने लिंग परीक्षण किए गए हैं.

मशीन को वाहन में छुपा कर गोरखधंधा: मिली जानकारी के मुताबिक, गिरोह के सदस्य पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड मशीन को वाहन में छुपा कर एक अस्थाई मोबाइल सेटअप की तरह इस्तेमाल करते थे. गाड़ी को सुनसान स्थान पर खड़ा किया जाता था. जहां बाहर से सामान्य वाहन की तरह दिखाई देता था. गर्भवती महिला को पहले से तय स्थान पर बुलाया जाता था, गाड़ी के अंदर मौजूद व्यक्ति अल्ट्रासाउंड मशीन के माध्यम से जांच करता था और भ्रूण की स्थिति देखकर अवैध रूप से लिंग की जानकारी देता था. पुलिस के मुताबिक गिरोह लगातार लोकेशन बदलकर और मोबाइल सेटअप का इस्तेमाल कर पकड़े जाने से बचने की कोशिश करता था.

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली ने दी जानकारी: सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली उपासना पांडे के मुताबिक, "मुखबिर की सूचना पर संदीप, तस्लीम, सलमान और शाहिद को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड मशीन और लिंग परीक्षण से संबंधित उपकरण बरामद हुए हैं. पोर्टेबल मशीन के माध्यम से 7 सीटर गाड़ी में अवैध रूप से लिंग परीक्षण किया जाता था. इनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है इस मामले में जांच की जा रही है."



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