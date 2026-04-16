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नेताओं और झुग्गी माफिया की शह पर लखनऊ में बस रहीं अवैध बस्तियां: जहां हो जाते हैं अग्निकांड !

जिस जगह आग लगी, वो आवास विकास परिषद का कॉमर्शियल प्लॉट था. इस प्लाट पर 23 साल से अवैध बस्ती बनी हुई थी.

Illegal settlements
लखनऊ के रिंग रोड स्थित विकास नगर का में भीषण अग्निकांड, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर राख. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 6:49 PM IST

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लखनऊ: आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही से शहर में अवैध बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जहां भी ऐसी बस्तियां बस जाती हैं, वहां आग की घटनाएं आम हो गई हैं.

ताजा मामला रिंग रोड स्थित विकास नगर का है, जहां भीषण अग्निकांड में कई झोपड़ियां जलकर राख हो गईं. हैरानी की बात यह है कि आग लगी जगह आवास विकास परिषद का कॉमर्शियल प्लाट था. इस प्लाट पर 23 साल से अवैध बस्ती बनी हुई थी, लेकिन परिषद के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे.

Illegal settlements
अग्निकांड में कई झोपड़ियां जलकर राख. (ईटीवी भारत)

जिलाधिकारी विशाख जी ने स्पष्ट किया कि राजस्व दस्तावेजों के अनुसार यह पूरी जमीन आवास विकास परिषद को आवंटित है. फिर भी अवैध कब्जेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 23 साल से यहां रह रहे हैं. स्थानीय स्तर पर एक कथित नेता इस जमीन पर अपना दावा जताता था और बिजली-पानी के नाम पर हर महीने लोगों से अवैध वसूली करता था.

पीड़ितों ने आरोप लगाया कि आग साजिशन लगाई गई. सरिता नाम की एक महिला ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम कई बार बेघर किए जाने की कोशिश झेल चुके हैं. कभी सरकार दावा करती है, तो कभी कोई किसान नेता अपनी जमीन बताकर हंगामा खड़ा कर देता है. एक बुजुर्ग निवासी ने और गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना था कि यह जमीन मूल रूप से श्मशान घाट की थी.

बाराबंकी के एक नेता ने आसपास की जमीनों को बेचकर मोटी रकम कमाई. उन्होंने पूछा, झोपड़ियों में बिजली-पानी का कनेक्शन और सैकड़ों गैस सिलिंडर कहां से आए? इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

Illegal settlements
आग लगी जगह आवास विकास परिषद का कॉमर्शियल प्लॉट था. (ETV Bharat)

दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण की ऐसी लापरवाही का नतीजा है कि जानकीपुरम विस्तार और कुड़िया घाट में भी अवैध बस्तियां बस रही हैं. वहां भी अधिकारियों ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की. परिणामस्वरूप छोटी-छोटी आग की घटनाएं बढ़ रही हैं.

जानकीपुरम के सामाजिक कार्यकर्ता पंकज तिवारी ने बताया कि जब तक इन अवैध कब्जों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे रुकेंगे नहीं. पीड़ित परिवार अब मुआवजे और वैकल्पिक आवास की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि नेता के दबाव में वे बस्ती छोड़ने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते हर बार विरोध प्रदर्शन करवाया जाता था. अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस बार सख्त कदम उठाएगा या फिर पुरानी लापरवाही दोहराई जाएगी?

जिलाधिकारी विशाख जी ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. लेकिन पीड़ितों का भरोसा कम है. उन्होंने कहा, पहले भी कई बार खाली कराने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार नेता लोगों को भड़काकर रोक देते थे. लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि अगर इनकी नजर में अवैध बस्तियां 23 साल तक फलती-फूलती रहीं, तो जिम्मेदारी किसकी? क्या सिर्फ आग लगने के बाद ही जागेंगे. शहर के विकास के नाम पर मंहगी जमीन पर कब्जा जमाने वालों और उनकी वसूली का खेल कब रुकेगा? उच्चस्तरीय जांच और सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो रही है.

लखनऊ में प्रमुख अवैध बस्तियां

  • चौक में कुड़िया घाट के पास
  • जानकीपुरम विस्तार में अवैध बस्ती
  • गोमती नगर विस्तार में भी हो रहा

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आग की घटनाएं आम
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