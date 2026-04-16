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नेताओं और झुग्गी माफिया की शह पर लखनऊ में बस रहीं अवैध बस्तियां: जहां हो जाते हैं अग्निकांड !

लखनऊ के रिंग रोड स्थित विकास नगर का में भीषण अग्निकांड, जिसमें कई झोपड़ियां जलकर राख. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही से शहर में अवैध बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. जहां भी ऐसी बस्तियां बस जाती हैं, वहां आग की घटनाएं आम हो गई हैं. ताजा मामला रिंग रोड स्थित विकास नगर का है, जहां भीषण अग्निकांड में कई झोपड़ियां जलकर राख हो गईं. हैरानी की बात यह है कि आग लगी जगह आवास विकास परिषद का कॉमर्शियल प्लाट था. इस प्लाट पर 23 साल से अवैध बस्ती बनी हुई थी, लेकिन परिषद के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे. अग्निकांड में कई झोपड़ियां जलकर राख. (ईटीवी भारत) जिलाधिकारी विशाख जी ने स्पष्ट किया कि राजस्व दस्तावेजों के अनुसार यह पूरी जमीन आवास विकास परिषद को आवंटित है. फिर भी अवैध कब्जेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे पिछले 23 साल से यहां रह रहे हैं. स्थानीय स्तर पर एक कथित नेता इस जमीन पर अपना दावा जताता था और बिजली-पानी के नाम पर हर महीने लोगों से अवैध वसूली करता था. पीड़ितों ने आरोप लगाया कि आग साजिशन लगाई गई. सरिता नाम की एक महिला ने मीडिया से बातचीत में कहा, हम कई बार बेघर किए जाने की कोशिश झेल चुके हैं. कभी सरकार दावा करती है, तो कभी कोई किसान नेता अपनी जमीन बताकर हंगामा खड़ा कर देता है. एक बुजुर्ग निवासी ने और गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना था कि यह जमीन मूल रूप से श्मशान घाट की थी.