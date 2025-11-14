कोरिया में रेत का अवैध परिवहन, चिरमी नदी में तड़के सुबह से देर रात तक बालू निकासी
ग्रामीण बताते हैं कि रेत से भरी गाड़ियां काफी तेज गति से गांव के बीच से निकलती है, जिससे हादसे का डर बना रहता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2025 at 7:48 AM IST
कोरिया: जिले में अवैध रेत परिवहन का कारोबार खुलेआम जारी है. प्रशासन की सख्ती के दावों के बावजूद चिरमी नदी में रोजाना सुबह से देर रात तक रेत की निकासी जारी रहती है. मीडिया टीम जब मौके पर पहुंची, तो गाड़ी नंबर CG 16 A 2637 में अवैध रेत भराई का काम चल रहा था. हालांकि कैमरे को देख वाहन चालक ने गाड़ी में भरे रेत को नदी में ही खाली कर दिया और फरार हो गया.
ग्रामीणों का आरोप: मौके पर मौजूद मजदूरों और वाहन चालक से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि गाड़ी राजू खटीक (निवासी बैकुंठपुर) की है. वह रोजाना चार ट्रिप रेत परिवहन करता है. ग्रामीणों ने बताया कि सुबह से लेकर देर रात तक रेत परिवहन का काम चलता रहता है. कई बार बड़ी बड़ी गाड़ियां काफी स्पीड से चलती है, जिससे किसी भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है.
3 बजे रात से बालू ढोकर लेकर जाते हैं. काफी स्पीड से गाड़ियां जाती है-सुरेश बघेल, स्थानीय निवासी
सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ियों से हर रोज रेत निकालकर जाते हैं-चन्द्र प्रताप सिंह, स्थानीय ग्रामीण
खनिज अधिकारी ने की कार्रवाई की बात: इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जब खनिज अधिकारी भूषण पटेल को दी गई, तो वे मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन तब तक ट्रक नदी से रेत खाली कर भाग चुका था. खनिज अधिकारी ने कहा कि जब जब रेत परिवहन की शिकायत मिली है, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है.
आपके माध्यम से रेत परिवहन की जानकारी मिली है, इस पर कार्रवाई करेंगे-भूषण पटेल, खनिज अधिकारी, कोरिया
राजस्व का नुकसान, नदी को खतरा: अवैध रेत परिवहन से जहां सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं नदी की पारिस्थितिकी भी खतरे में है. विशेषज्ञों का कहना है कि रेत की ज्यादा निकासी से नदी का प्राकृतिक प्रवाह और जलस्तर दोनों प्रभावित हो रहे हैं.