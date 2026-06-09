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विधायक ब्यास कश्यप ने रेत माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा, केवा गांव में देर रात तक सड़क पर बैठे

विधायक ने आरोप लगाया कि नदी के चारों तरफ भारी मात्रा में रेत डंप कर रखा हुआ है. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

SAND MAFIA JANJGIR CHAMPA
जांजगीर चांपा अवैध रेत खनन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 9, 2026 at 12:14 PM IST

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जांजगीर चांपा: सोमवार शाम जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप केवा नवापारा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे. विधायक का कहना है कि कई दिनों से क्षेत्र के लोग उनसे रेत खनन और परिवहन की शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद वे मौके पर देखने पहुंचे. नदी किनारे भारी मात्रा में डंप रेत को देखकर विधायक वहीं धरने पर बैठ गए. मौके से ही उन्होंने तहसीलदार, एसडीएम को फोन पर रेत खनन की सूचना दी.

हसदेव और महानदी से रेत का अवैध खनन

जांजगीर चांपा में हसदेव नदी और महानदी से अवैध रूप से रेत खनन किया जा रहा है. नदियों में चेन माउन्टेन मशीन औऱ जेसीबी से रेत निकाली जा रही है और हाइवा में लोडकर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है. नवागढ़ ब्लॉक के केवा, भादा नवागाव, पीथमपुर जैसे कई रेत घाट से अवैध रूप से रेत निकाला जा रहा है.

जांजगीर चांपा अवैध रेत खनन पर विधायक का घरना (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमारे गांव से लगातार रेत खनन हो रहा है. कई बार शासन प्रशासन से शिकायत की गई है. अधिकारी गांव आते हैं पंचनाम बनाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. गांव की महिलाओं ने रेत खनन के खिलाफ आंदोलन भी किया था और थाना भी गए थे. मामले में कार्रवाई होनी चाहिए. -गणपत कुमार साहू, सरपंच, नवागांव

अवैध रेत खनन पर विधायक का धरना

विधायक ब्यास कश्यप ने कहा कि गांव की महिलाओं ने रेत की अवैध डंपिंग की शिकायत की. उन्होंने बताया कि नदी से रेत निकालने के लिए मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है. विधायक ने आगे कहा कि जब वे केवा पहुंचे तो नदी में चार चेन माउंटेन, 10 हाइवा और दर्जनों ट्रैक्टर से रेत खनन हो रहा है. इस मामले की सूचना कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार को दी गई. नदी किनारे रेत का अवैध डंप कर रखा गया है. बारिश के दिनों में नदीं में पानी भरने से रेत निकालना नहीं हो पाएगा इसलिए अभी से भारी मात्रा में रेत उतखनन किया जा रहा है.

Sand Mafia Janjgir Champa
रेत का अवैध कारोबार (ETV Bharat Chhattisgarh)

खनिज विभाग के संरक्षण में पूरा अवैध रेत खनन हो रहा है. जनप्रतिनिधि ने नदी के एक एक घाट को बांट रखा है. 6 महीने पहले ही रेत घाटों की नीलामी हो चुकी है लेकिन अनुमित नहीं दी जा रही है -ब्यास कश्यप, विधायक

रेत से भरे 5 हाइवा जब्त

विधायक के इस एक्शन से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया. जिला टास्क फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और पांच हाइवा को जब्त किया गया. विधायक ने आरोप लगाया कि टास्क फोर्स की कार्रवाई से बौखलाए बीजेपी नेता तहसीलदार के सामने ही अपनी करतूत बताने लगे.

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केवा गांव में विधायक ब्यास कश्यप (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनपद पंचायत के रिश्तेदार ने 300 हाइवा रेत डंप करने की बात स्वीकारी और कार्रवाई करने पर धमकी भी दे रहे हैं-ब्यास कश्यप, विधायक

नवापारा और केवा में अवैध रेत खनन की शिकायत मिल रही थी. माइनिंग, राजस्व और पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है. विधायक क्षेत्र के दौरे पर थे, उन्होंने रेत का अवैध परिवहन देखा औऱ सूचित किया, जिसके बाद माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की है. हाइवा औऱ दूसरी गाड़ियों को जब्त किया गया है -राज कुमार मरावी, तहसीलदार जांजगीर

सोमवार रात 9 बजे तक विधायक केवा गांव में सड़क पर धरने पर बैठे रहे. रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद विधायक ने अपना धरना खत्म किया.

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दिन रात हो रहा रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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