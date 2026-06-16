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जामताड़ा में NGT नियम की उड़ रही धज्जियां, नदी से खुलेआम हो रहा है बालू का अवैध खनन

बराकर नदी से हो रहा है अवैध बालू का खनन ( ईटीवी भारत )

जामताड़ा: जिले में एनजीटी नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. एनजीटी के आदेश को बालू माफिया द्वारा चुनौती दी जा रही है. प्रशासन और संबंधित विभाग जानकर भी अंजान बने हुए हैं. एनजीटी नियम के तहत 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा आदेश भी जारी किया गया है.

प्रशासन के आदेश के बावजूद बालू माफियाओं द्वारा आदेश को ताक पर रखकर नदी से बालू उठाया जा रहा है. बालू माफिया द्वारा अवैध तरीके से ट्रैक्टर के जरिए नदी से बालू का खनन और उठाव किया जा रहा है.

जानकारी देते प्रधान और डीसी (ईटीवी भारत)

पुलिस प्रशासन को नहीं है खबर

बालू माफिया विभिन्न नदी घाटों से अवैध रूप से बालू का उठाव कर रहे हैं. लेकिन संबंधित विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है. बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा काफी हल्ला होने पर दिखाने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जाता है, जिसमें एक दो गाड़ी पड़कर जुर्माना कर खानापूर्ति कर दी जाती है. लेकिन अवैध खनन निरंतर जारी रहता है.