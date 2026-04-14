मिर्जापुर में कछुआ सेंचुरी में अवैध बालू खनन, 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कछुआ के अंडों को पहुंच रहा था नुकसान
मेजा प्रयाराज वन रेंज के वन दरोगा रामचंद्र यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने पर खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 7:06 PM IST
मिर्जापुर : कछुआ सेंचुरी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गंगा नदी से अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ 9 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ जिगना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.
डीएम पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर एसडीएम गुलाब चंद्र ने खनन, राजस्व और पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर कछुआ सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बालू खनन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है.
आरोप है कि अवैध खनन से कछुए के अंडों को क्षति पहुंच रही थी. मेजा प्रयाराज वन रेंज के वन दरोगा रामचंद्र यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने पर खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है.
वन दरोगा ने तहरीर देकर पुलिस को बताया कि 10 अप्रैल को खनिज अधिकारी और एसडीएम सदर के साथ गोगांव गंगा घाट पर छापेमारी की गई थी. इसमें जटाशंकर, संतलाल, रतनलाल, शिवराज, हरिशंकर गोगांव के रहने वाले और राजेश, पवन, परमेश्वर, जयनाथ भरुपुर और 10 अज्ञात को दो नाव पर बालू लदा देखा गया था. नाव को जब्त कर लिया गया था. नामजद और अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
वन दरोगा रामचंद्र यादव ने बताया कि अवैध बालू खनन से कछुआ प्राकृतवास और उनके अंडों को क्षति पहुंच रही थी. शिकायत पर जिलाधिकारी मिर्जापुर पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने खनिज अधिकारी और पुलिस टीम के साथ वन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी. वहीं जिगना थान प्रभारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि मेजा प्रयागराज के वन दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है.
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