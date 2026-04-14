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मिर्जापुर में कछुआ सेंचुरी में अवैध बालू खनन, 19 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कछुआ के अंडों को पहुंच रहा था नुकसान

पुलिस ने की थी छापेमारी. ( Photo Credit; Mirzapur Police )

मिर्जापुर : कछुआ सेंचुरी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गंगा नदी से अवैध बालू खनन करने वालों के खिलाफ 9 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ जिगना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. डीएम पवन कुमार गंगवार के निर्देश पर एसडीएम गुलाब चंद्र ने खनन, राजस्व और पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर कछुआ सेंचुरी क्षेत्र में अवैध बालू खनन करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. आरोप है कि अवैध खनन से कछुए के अंडों को क्षति पहुंच रही थी. मेजा प्रयाराज वन रेंज के वन दरोगा रामचंद्र यादव की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने पर खनन माफियों में हड़कंप मचा हुआ है.