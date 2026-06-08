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रेत माफियाओं को सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं, सख्ती के बावजूद खुलेआम नदियों का सीना छलनी

श्योपुर : जिले में रेत और पत्थर माफियाओं के हौसलें इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न कानून का डर है, न प्रशासन का और ना ही सुप्रीम कोर्ट का. चंबल और स्थानीय नदियों का सीना छलनी कर अवैध रेत खनन और पत्थर निकालने का कारोबार खुलेआम जारी है. विजयपुर, गसवानी, वीरपुर, ढोढर, ओछापुरा, रघुनाथपुर, मानपुर और दुर्गापुरी में हर दिन खनिज संपदा खुलेआम लूट हो रही है लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण यह काला कारोबार फल-फूल रहा है? इसी बीच रविवार रात मुरैना श्योपुर सांसद का बयान भी चर्चा में आया है.

अवैध उत्खनन पर क्या बोले सांसद

जब इस पूरे मामले में मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद से मंगल सिंह तोमर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, '' क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिए बनाई गई पुलिस चौकियों के बावजूद गड़बड़ियां जारी हैं और सब कुछ चल रहा है. इस मामले की जांच कराएंगे और कलेक्टर से भी चर्चा हो चुकी है.'' उन्होंने आगे कहा, '' भविष्य में यदि कुछ लोगों को अनुमति मिलती है तो उससे व्यापारियों मजदूर और सरकार को राजस्व का लाभ भी हो सकता है.'' हालांकि, सांसद के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.