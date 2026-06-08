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रेत माफियाओं को सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं, सख्ती के बावजूद खुलेआम नदियों का सीना छलनी

श्योपुर में धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन, सांसद ने स्वाकारा और कहा गड़बड़ियां चल रही हैं, जांच कराएंगे. धीरज कुमार की रिपोर्ट.

ILLEGAL SAND MINING IN SHEOPUR
रेत माफियाओं को सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 10:50 AM IST

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श्योपुर : जिले में रेत और पत्थर माफियाओं के हौसलें इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें न कानून का डर है, न प्रशासन का और ना ही सुप्रीम कोर्ट का. चंबल और स्थानीय नदियों का सीना छलनी कर अवैध रेत खनन और पत्थर निकालने का कारोबार खुलेआम जारी है. विजयपुर, गसवानी, वीरपुर, ढोढर, ओछापुरा, रघुनाथपुर, मानपुर और दुर्गापुरी में हर दिन खनिज संपदा खुलेआम लूट हो रही है लेकिन जिम्मेदार विभाग मौन हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण यह काला कारोबार फल-फूल रहा है? इसी बीच रविवार रात मुरैना श्योपुर सांसद का बयान भी चर्चा में आया है.

अवैध उत्खनन पर क्या बोले सांसद

जब इस पूरे मामले में मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद से मंगल सिंह तोमर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, '' क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिए बनाई गई पुलिस चौकियों के बावजूद गड़बड़ियां जारी हैं और सब कुछ चल रहा है. इस मामले की जांच कराएंगे और कलेक्टर से भी चर्चा हो चुकी है.'' उन्होंने आगे कहा, '' भविष्य में यदि कुछ लोगों को अनुमति मिलती है तो उससे व्यापारियों मजदूर और सरकार को राजस्व का लाभ भी हो सकता है.'' हालांकि, सांसद के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

सांसद बोले- गड़बड़ी तो हो रही है (Etv Bharat)

कोर्ट के निर्देशों का भी डर नहीं

श्योपुर में अवैध खनन का खेल किसी से छिपा नहीं है. चंबल और अन्य नदियों से दिन-रात रेत निकाली जा रही है और पहाड़ियों से पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर सड़कों पर खुले आम दौड़ रहे हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. यही वजह है कि पुलिस विभाग खनिज विभाग और संबंधित एजेंसियों पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लग रहे हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंबल क्षेत्र में खनन को लेकर सख्त निर्देश भी दिए हैं, इसके बावजूद जिले में अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है.

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आरोप यह भी है कि जिले में कई इलाकों में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल चलता है और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं.

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