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कोरबा में प्रतिबंधित अवधि में भी जारी है खनन का खेल, कोरिया की घटना से नहीं ली सबक

रेत घाट के भीतर कुछ ट्रैक्टर रेत का अवैध खनन करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन मीडिया टीम को देखते ही वह जल्दबाजी में मौके से निकल गए. हाल ही में कोरिया में रेत माफियाओ के बीच वर्चस्व की लड़ाई में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया. इसके बाद भी छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा में अवैध उत्खनन पर ठोस कार्रवाई की दिशा में कोई भी कारगर उपाय धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा है.

रेत घाट के एंट्री पर दो जवानों को भी तैनात किया गया है, लेकिन वह भी अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रहे हैं. रेत के अवैध भंडारण पर यहां तैनात जवनों तो जानकारी देने पर उन्होंने माइनिंग विभाग को इसकी सूचना देने की बात कही है, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है. प्रतिबंधित अवधि के दौरान रेत के अवैध उत्खनन और इसके व्यापार की ईटीवी भारत ने पड़ताल की, इस दौरान चौंकाने वाली परिस्थितियां देखने को मिली.

कोरबा: मानसून के दौरान प्रतिबंधित अवधि में भी रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है. शहर के सीतामणी में उत्खनन कर गौमाता चौक में बेखौफ तरीके से सड़क के किनारे ही रेत माफियाओं ने रेत का भंडारण भी कर रखा है. नदियों को सुरक्षित रखने के साथ ही जलीय जंतुओं के प्रजनन काल में पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण देने के लिए 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक के लिए रेत के उत्खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन खनिज विभाग के नाक के नीचे अवैध उत्खनन का पूरा खेल संचालित किया जा रहा है.



बेतरतीब तरीके से हो रहा है खनन

सीतामणी क्षेत्र का निचला क्षेत्र हसदेव नदी के किनारे का इलाका है. यहां एक सीमित और निश्चित क्षेत्र में उत्खनन की अनुमति दी जाती है, लेकिन नदी के अंदर घुसकर बेतरतीब तरीके से खनन किया जा रहा है. जिससे नदी का पूरा स्वरूप बिगड़ गया है. बरसात के मौसम में नदी का पानी शिफ्ट होता है, इसके कारण ही उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है. लेकिन वर्तमान में नदी के किनारे इस तरह से उत्खनन किया गया है कि यहां बड़े-बड़े गड्ढे निर्मित हो गए हैं.

नदी के अंदर तक ट्रेक्टर के पहिये के निशान हैं. नदी का पूरा स्वरूप बिगड़ रहा है. जिन स्थानों पर मानसून के सीजन में पानी भर जाता है, वहां बड़े-बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं. नदी को काफी नुकसान पहुंचाया गया है.

कोरिया की घटना से नहीं ली सबक (ETV Bharat)

सड़क के किनारे भंडारण

रेत माफियाओ को प्रशासन और खनिज विभाग का कोई खौफ नहीं है. गौमाता चौक के मुख्य सड़क के किनारे ही अवैध खनन कर रेत का भंडारण किया गया है. इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. रेत घाट के मुहाने पर दो जवानों को तैनात किया गया है. प्रतिबंध अवधि में उत्खनन रोकने की फॉर्मेलिटी पूरी निभाई जा रही है, लेकिन उत्खनन रुक नहीं रहा है. अलग-अलग समय यहां ट्रैक्टर घुसकर खनन कर रहे हैं और पूरे जिले में इसके सप्लाई की जा रही है मानसून के मौसम में प्रतिबंध का हवाला देकर रेत की ऊंची कीमत वसूल की जा रही है, वर्तमान में प्रति ट्रैक्टर रेत की कीमत 3000 तक पहुंच गई है.

कोरिया की घटना से नहीं ली सबक (ETV Bharat)

इसलिए मानसून में खनन पर होता है प्रतिबंध

मानसून के दौरान रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य कारण जलीय जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण है. ​मानसून के समय नदियों में जलस्तर बढ़ जाता है और यह कई जलीय जीवों (मछलियों और अन्य जलीय प्राणियों) का प्रजनन काल होता है. नदी के तल में रेत के भीतर कई प्रजातियां अपने अंडे देती हैं. यदि इस दौरान भारी मशीनों का उपयोग करके रेत निकाली जाए, तो जलीय जीवों का जीवन चक्र और उनका आवास नष्ट हो सकता है. ​रेत की परत नदी के किनारों को स्थिरता प्रदान करती है. अत्यधिक और अनियंत्रित खनन से नदी का प्राकृतिक बहाव बदल सकता है. जिससे बाढ़ की स्थिति में किनारों का कटाव बहुत तेजी से होता है.

कोरिया की घटना से नहीं ली सबक (ETV Bharat)

भूजल पुनर्भरण में भी ​रेत एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करती है और बारिश के पानी को जमीन के अंदर सोखने में मदद करती है. मानसून के दौरान रेत की परतें पानी के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. खनन से यह प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है.

खनिज विभाग का बयान

खनिज विभाग के इंस्पेक्टर मदन साहू ने बताया कि सीतामणी सहित पूरे क्षेत्र में मानसून के सीजन में रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है. इस दौरान किसी भी तरह का खनन नहीं किया जा सकता, सीतामणी में रोड के किनारे रेत का भंडारण किसके द्वारा किया गया है, यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं. ठोस कार्रवाई करेंगे.

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