गोबरी नदी से ब्राउन गोल्ड की तस्करी! माइनिंग अधिकारी पहुंचे तो खाली मिले ट्रक, ड्राइवर फरार
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश थमते ही रेत तस्कर एक्टिव हो गए हैं. रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 12:21 PM IST
कोरिया: जिले के पटना तहसील अंतर्गत डुमरिया क्षेत्र की गोबरी नदी में कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है. ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में सुबह से ही नदियों से रेत निकालने और उसे बड़े बड़े ट्रकों के जरिए परिवहन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है.
बारिश बंद होते ही रेत तस्करी शुरू
लंबे समय से गोबरी नदी से रेत निकाले जाने की शिकायतें सामने आती रही है. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से रेत तस्करों के हौसले बुलंद है. बारिश थमते ही नदी से रेत तस्करी का काम शुरू हो गया है. स्थानीय ग्रामीण का आरोप है कि तड़के सुबह 5 बजे से ही गोबरी नदी से रेत खनन चालू हो जाता है. गोबरी नदी किनारे मौके पर ट्रैक्टर, ट्रक और कई मजदूर रेत को गाड़ियों में भरते नजर आए.
गोबरी नदी से तड़के सुबह 5 बजे से ही रेत की लोडिंग शुरू हो जाती है. सुबह होते होते रेत से लदे वाहनों की आवाजाही भी बढ़ने लगती है. रेत से लदी गाड़ियां तेज गति से दौड़े लगती है-अनिल कुमार, स्थानीय ग्रामीण
नदी किनारे खड़ी कई गाड़ियों में नहीं दिखी नंबर प्लेट
गोबरी नदी के किनारे रेत परिवहन में लगे कुछ वाहनों में नंबर प्लेट भी नहीं मिले. वहीं कई वाहनों में लगी नंबर प्लेट में नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे.
खनिज विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए- अभय राजवाड़े, स्थानीय ग्रामीण
खनन विभाग ने कब्जे में ली गाड़ियां
वहीं सूचना मिलने के बाद खनन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और औपचारिकता पूरी की.
सूचना मिलने के बाद हम आए है. एक ट्रैक्टर खाली है. ड्राइवर फरार है. खाली ट्रैक्टर के बारे में कार्यालय प्रमुख को सूचना दी जाएगी, वहां से जैसा आदेश मिलेगा, वैसी कार्रवाई होगी- उत्तम कुमार, माइनिंग इंस्पेक्टर, कोरिया
नदी और पर्यावरण पर भी पड़ सकता है असर
नदियों से रेत का उत्खनन निर्धारित नियमों और पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप होना आवश्यक है. यदि किसी क्षेत्र में अनुमति के बिना या निर्धारित सीमा से अधिक उत्खनन किया जाता है, तो इससे नदी के प्राकृतिक स्वरूप, जल प्रवाह और आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है.