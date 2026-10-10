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गोबरी नदी से ब्राउन गोल्ड की तस्करी! माइनिंग अधिकारी पहुंचे तो खाली मिले ट्रक, ड्राइवर फरार

कोरिया रेत तस्करी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरिया: जिले के पटना तहसील अंतर्गत डुमरिया क्षेत्र की गोबरी नदी में कथित अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का मामला सामने आया है. ग्रामीणों के मुताबिक क्षेत्र में सुबह से ही नदियों से रेत निकालने और उसे बड़े बड़े ट्रकों के जरिए परिवहन करने का सिलसिला शुरू हो जाता है.

बारिश बंद होते ही रेत तस्करी शुरू लंबे समय से गोबरी नदी से रेत निकाले जाने की शिकायतें सामने आती रही है. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से रेत तस्करों के हौसले बुलंद है. बारिश थमते ही नदी से रेत तस्करी का काम शुरू हो गया है. स्थानीय ग्रामीण का आरोप है कि तड़के सुबह 5 बजे से ही गोबरी नदी से रेत खनन चालू हो जाता है. गोबरी नदी किनारे मौके पर ट्रैक्टर, ट्रक और कई मजदूर रेत को गाड़ियों में भरते नजर आए.