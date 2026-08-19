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बस्तर जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का खेल, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद पकड़े 8 वाहन

शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद पकड़े 8 वाहन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग और माइनिंग विभाग को कई बार शिकायतें देने के बावजूद रेत तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. जिसके चलते इलाके में 12 महीने अवैध तरीके से रेत का परिवहन जारी है. इसके बाद युवा ग्रामीण रवि पोड़ियामी का कहना है कि 18 अगस्त की रात 7 रेत से भरी गाड़ियों को युवाओ की टीम ने पकड़ा है. साथ ही 19 अगस्त की सुबह 1 अन्य वाहन को पकड़ा गया है.

बस्तर: जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन के दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है. कोडेनार में जागरूक युवाओं की टीम ने रेत से भरे 8 टिप्परों को खुद पकड़ा है. इससे माइनिंग विभाग की कार्रवाई व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

बस्तर जिले में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन का खेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बारिश में उत्खनन पर है रोक

वाहनों के जरिए कुम्हार साड़रा क्षेत्र से मजदूरों की मदद से रेत निकालकर उसका परिवहन किया जा रहा था. कोडेनार क्षेत्र के कुम्हारसाड़रा से 12 महीने रेत का अवैध उत्खनन करके परिवहन किया जाता है. आरोप है कि अधिकारियों की अवैध सांठगांठ के चलते परिवहन का कार्य नहीं रुका और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई. जबकि बारिश के मौसम में उत्खनन और परिवहन के कार्यों में रोक रहती है. इसके बावजूद बेधड़क रेत की तस्करी जारी है.

भारी वाहनों के चलने से सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़कें बर्बाद, एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती

ग्रामीणों ने मिलकर खुद फैसला लिया और गांव के सरपंच, उपसरपंच, युवाओं ने मिलकर गाड़ियों को पकड़ा. भारी वाहनों के चलने से सड़कें पूरी तरह बर्बाद हो गई है. समय पर एम्बुलेंस को पहुंचने में देरी होती है. स्कूली बच्चों को चलने में दिक्कतें होती है. यहाँ तक कि पैदल चलने और मवेशियों को ले जाने में भी परेशानी है.

8 टिप्पर पकड़कर ग्रामीणों ने खोली प्रशासनिक कार्रवाई की पोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेत उत्खनन और परिवहन को पूर्ण रूप से बंद करना है. खनिज विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की जानकारी में रहने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं होती है. कोडेनार के कोटवारपारा, पटेलपारा, लक्ष्मणपारा, आयतूपारा, गुड्डीपारा इलाके में सड़कें बुरी तरह से खराब है.- ग्रामीण

सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की जानकारी स्थानीय लोगों को है. इसकी शिकायतें विभागीय अधिकारियों तक लगातार पहुंच रही हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस मामले को लेकर तोकापाल एसडीएम से जानकारी लेनी की कोशिश की गई लेकिन अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया.