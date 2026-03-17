नूंह में अरावली पहाड़ पर खनन रोकने के लिए जेसीबी से काटे गए अवैध रास्ते, ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी
फिरोजपुर झिरका में अरावली पहाड़ से पत्थर चोरी पर रोक लगाने के लिए नूंह पुलिस ने जेसीबी से अवैध रास्ते को काट दिया है.
Published : March 17, 2026 at 7:43 PM IST
नूंहः जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रृंखला में चल रही पत्थर चोरी गतिविधियों पर नूंह पुलिस ने कार्रवाई की है. फिरोजपुर झिरका सदर थाना पुलिस और एवीटी स्टाफ ने संयुक्त अभियान चलाकर गांव गुजर नंगला और शेखपुर की अरावली पहाड़ियों में बने अवैध रास्तों को जेसीबी मशीन की मदद से काटकर बंद कर दिया.
ड्रोन से पहाड़ी का लिया जायजाः जानकारी के अनुसार सदर थाना प्रभारी सुभाष चंद के नेतृत्व में एवीटी स्टाफ के सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने सबसे पहले ड्रोन उड़ाकर पहाड़ियों में संभावित पत्थर चोरी की गतिविधियों का बारीकी से निरीक्षण किया.
अवैध रास्ते को किया गया बंदः जांच के दौरान पाया गया कि पत्थर चोरी करने के लिए कुछ लोगों ने पहाड़ियों में अवैध रास्ते बना रखे थे. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन की मदद से इन रास्तों को काटकर गहरी खाई बना दी, ताकि भविष्य में इन रास्तों का इस्तेमाल अवैध खनन के लिए न किया जा सके.
पुलिस ने चलाया संयुक्त अभियानः थाना प्रभारी सुभाष चंद ने बताया कि "पुलिस को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ लोग चोरी-छिपे शेखपुर और गुजरनंगला की अरावली पहाड़ियों से पत्थर चोरी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे है. इसी को ध्यान में रखते हुए यह संयुक्त अभियान चलाया गया." पुलिस ने साफ कहा है कि इलाके में अवैध खनन गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.