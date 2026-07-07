पिथौरागढ़ में अवैध रूप से स्कूटी-बाइक किराए पर देने का भंडाफोड़, परिवहन विभाग ने की गोपनीय कार्रवाई
परिवहन विभाग के आरक्षियों ने ग्राहक बनकर अवैध स्कूटी रेंटल संचालकों से संपर्क किया, इसके बाद मामले का भंडाफोड़ हुआ
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 7, 2026 at 10:07 AM IST
पिथौरागढ़: जिला मुख्यालय में पर्यटन सीजन में निजी दोपहिया वाहनों को अवैध रूप से किराये पर चलाने की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एआरटीओ प्रवर्तन के निर्देशन में डिकॉय ऑपरेशन चलाकर टीम ने ग्राहक बनकर दो अवैध स्कूटियों को किराये पर लिया और मौके पर ही सीज कर दिया.
पिथौरागढ़ में अवैध रूप से स्कूटी-बाइक किराए पर देने का भंडाफोड़: परिवहन विभाग ने साफ किया कि बिना परमिट निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग गैरकानूनी है. एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल और प्रवर्तन अधिकारी खष्टी वल्लभ जोशी के निर्देशन में परिवहन विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. विभाग के आरक्षियों ने ग्राहक बनकर अवैध स्कूटी रेंटल संचालकों से संपर्क किया और किराये पर वाहन लेने की प्रक्रिया पूरी की.
दो निजी स्कूटी सीज की गई: जैसे ही संचालकों ने बिना वैध व्यावसायिक अनुमति और पंजीकरण के निजी स्कूटियां किराये पर दीं, पहले से तैनात प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर दोनों स्कूटियों को सीज कर दिया. जांच में पाया गया कि दोनों वाहन निजी और बिना पंजीकरण के होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से चलाए जा रहे थे, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. वाहन स्वामियों पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना लगाया गया है.
एआरटीओ ने बताया अवैध रूप से वाहन किराए पर देने का नुकसान: एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल ने बताया कि-
पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं. इस दौरान कुछ लोग निजी स्कूटी-बाइक को अवैध रूप से किराये पर देकर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं. ऐसे वाहनों के पास न तो व्यवसायिक परमिट होता है और न ही यात्री सुरक्षा के कानूनी प्रावधान पूरे होते हैं. दुर्घटना होने पर यात्रियों को गंभीर कानूनी व वित्तीय समस्या हो सकती है.
-शिवांश कांडपाल, एआरटीओ प्रवर्तन-
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई: एआरटीओ ने कहा कि डिकॉय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. जरूरत पड़ने पर कर्मचारी ग्राहक बनकर जांच करेंगे और वाहन सीज सहित सख्त कार्रवाई होगी. विभाग ने आमजन और पर्यटकों से अपील की है कि केवल वैध और अधिकृत माध्यमों से ही किराये पर वाहन लें. बिना अनुमति वाली रेंटल सेवाओं का उपयोग न करें. अवैध स्कूटी-बाइक रेंटल के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार जारी रहेगा. इधर परिवहन विभाग की इस कारवाई से हड़कंप मच गया है.
ये भी पढ़ें: मसूरी: शिकायतों के बाद ARTO एनके ओझा ने किया रेंटल बाइक पार्किंग का निरीक्षण