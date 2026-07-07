ETV Bharat / state

पिथौरागढ़ में अवैध रूप से स्कूटी-बाइक किराए पर देने का भंडाफोड़, परिवहन विभाग ने की गोपनीय कार्रवाई

पिथौरागढ़: जिला मुख्यालय में पर्यटन सीजन में निजी दोपहिया वाहनों को अवैध रूप से किराये पर चलाने की शिकायतों पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एआरटीओ प्रवर्तन के निर्देशन में डिकॉय ऑपरेशन चलाकर टीम ने ग्राहक बनकर दो अवैध स्कूटियों को किराये पर लिया और मौके पर ही सीज कर दिया.

पिथौरागढ़ में अवैध रूप से स्कूटी-बाइक किराए पर देने का भंडाफोड़: परिवहन विभाग ने साफ किया कि बिना परमिट निजी वाहनों का व्यावसायिक उपयोग गैरकानूनी है. एआरटीओ प्रवर्तन शिवांश कांडपाल और प्रवर्तन अधिकारी खष्टी वल्लभ जोशी के निर्देशन में परिवहन विभाग की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की. विभाग के आरक्षियों ने ग्राहक बनकर अवैध स्कूटी रेंटल संचालकों से संपर्क किया और किराये पर वाहन लेने की प्रक्रिया पूरी की.

दो निजी स्कूटी सीज की गई: जैसे ही संचालकों ने बिना वैध व्यावसायिक अनुमति और पंजीकरण के निजी स्कूटियां किराये पर दीं, पहले से तैनात प्रवर्तन दल ने मौके पर पहुंचकर दोनों स्कूटियों को सीज कर दिया. जांच में पाया गया कि दोनों वाहन निजी और बिना पंजीकरण के होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से चलाए जा रहे थे, जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है. वाहन स्वामियों पर विभिन्न धाराओं में जुर्माना लगाया गया है.