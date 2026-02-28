ETV Bharat / state

झालावाड़ में गरजा बुलडोजर, वन विभाग की 400 बीघा पर बने धार्मिक स्थल को किया जमींदोज

वन विभाग की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस दौरान किसी प्रकार को कोई विरोध प्रदर्शन की घटना सामने नहीं आई.

illegal religious site demolished
अतिक्रमण ध्वस्त करती जेसीबी मशीनें (ETV Bharat Jhalawar)
Published : February 28, 2026 at 7:36 PM IST

झालावाड़: वन विभाग की टीम ने शनिवार को असनावर कस्बे के समीप स्थित साल की डूंगरी गांव में वन विभाग की करीब 400 बीघा भूमि पर कब्जा कर बनाए जा रहे एक धार्मिक स्थल को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. यह पूरी कार्रवाई वन विभाग के डीएफओ सागर पवार के निर्देश पर की गई. इस दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन की सहायता ली गई. मौके पर पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल एसपी भागचंद मीणा, सीओ अकलेरा और थाना प्रभारी सहित करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रहे. दूसरी ओर प्रशासनिक अमले में एसडीएम असनावर कमल सिंह सहित संबंधित तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे.

डीएफओ सागर पंवार ने बताया कि असनावर कस्बे में स्थित साल की डूंगरी गांव में वन विभाग की करीब 400 बीघा बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर लोगों द्वारा धार्मिक स्थल का बड़े स्तर पर निर्माण किया जा रहा था.

ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की एक टीम शनिवार को इलाके में पहुंची तथा मौके पर तहसीलदार को बुलवाकर वन विभाग की भूमि की पैमाइश करवाई गई. बाद में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए जा रहे धार्मिक स्थल को बुलडोजर से कार्रवाई कर जमींदोज किया गया है. उन्होंने बताया कि इस दौरान पुलिस प्रशासन की मदद ली गई. वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का व्यापक बंदोबस्त किया गया.

एसपी ने रखी कड़ी निगरानी: इधर, धार्मिक स्थल से जुड़ा मामला होने के कारण पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की भी पैनी नजर बनी रही. अमित कुमार इस पूरी कार्रवाई के दौरान जिला मुख्यालय से पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए. वहीं दूसरी ओर रेंज अधिकारी संजू शर्मा के साथ तीन अन्य रेंज अधिकारी और 30 वनकर्मियों की टीम मौजूद रही.

