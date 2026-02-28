ETV Bharat / state

झालावाड़ में गरजा बुलडोजर, वन विभाग की 400 बीघा पर बने धार्मिक स्थल को किया जमींदोज

अतिक्रमण ध्वस्त करती जेसीबी मशीनें ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: वन विभाग की टीम ने शनिवार को असनावर कस्बे के समीप स्थित साल की डूंगरी गांव में वन विभाग की करीब 400 बीघा भूमि पर कब्जा कर बनाए जा रहे एक धार्मिक स्थल को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया. यह पूरी कार्रवाई वन विभाग के डीएफओ सागर पवार के निर्देश पर की गई. इस दौरान किसी भी अनहोनी घटना से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन की सहायता ली गई. मौके पर पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल एसपी भागचंद मीणा, सीओ अकलेरा और थाना प्रभारी सहित करीब 100 से अधिक पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था के मद्देनजर तैनात रहे. दूसरी ओर प्रशासनिक अमले में एसडीएम असनावर कमल सिंह सहित संबंधित तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. डीएफओ सागर पंवार ने बताया कि असनावर कस्बे में स्थित साल की डूंगरी गांव में वन विभाग की करीब 400 बीघा बेशकीमती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उस पर लोगों द्वारा धार्मिक स्थल का बड़े स्तर पर निर्माण किया जा रहा था. पढ़ें: रास्तों के बीच बने धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने का मामला: पक्ष-विपक्ष के विधायकों ने कोर्ट से कहा, अपने फैसले पर पुनर्विचार करें