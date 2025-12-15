ETV Bharat / state

कोरबा में जंगल काटकर हो रहा लाल ईंट का अवैध निर्माण, फ्लाई ऐश के यूटिलाइजेशन पर भी संकट

ढेलवाडीह गांव में अवैध निर्माण के साथ ही मिट्टी का उत्खनन और परिवहन भी किया जा रहा रहा है.

Illegal Red Bricks kiln
कोरबा में जंगल काटकर हो रहा लाल ईंट का अवैध निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 15, 2025 at 5:04 PM IST

कोरबा: जिले में लंबे समय से बड़े पैमाने पर लाल ईंट का अवैध कारोबार चल रहा है. इसके साथ ही पोकलेन मशीन लगाकर मिट्टी का खनन भी हो रहा है. इसे टीपर के जरिए परिवहन भी किया जा रहा है. यह सब शहर के मुख्यालय से लगे हुए 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ढेलवाडीह के जंगल में किया जा रहा है. बड़े पैमाने पर पेड़ भी काटे गए हैं, जो कि पर्यावरण नियमों का खुले तरह से उल्लंघन है.

कोरबा में लाल ईंट का अवैध निर्माण, मिट्टी का उत्खनन और परिवहन भी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लाल ईंट पर है प्रतिबंध: लाल ईंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, खास तौर पर कोरबा जैसे क्रिटिकल पोल्यूटेड शहर में पावर प्लांट से उत्सर्जित फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन एक बड़ी चुनौती है. लाल ईंट पर प्रतिबंध लगाकर फ्लाई ऐश से बनने वाली सफेद ईंट को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इसमें कुछ मात्रा में राख की खपत हो सके. लेकिन लाल ईंट निर्माण नहीं रुकने से यह पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन रहा है.

लाल ईंट को लेकर यह नियम: पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के भी स्पष्ट निर्देश हैं. जिसके तहत लाल ईंट का निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. इस प्रतिबंध का जिले में कोई असर नहीं है. धड़ल्ले से अवैध रूप से लाल ईंटों का निर्माण चल रहा है. सरकारी कार्यों में भी सफेद ईंट (फ्लाई ऐश) का ही उपयोग अनिवार्य किया गया है. लाल ईंट निर्माण पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग कई बार फ्लाई ऐश ब्रिक्स संघ ने भी उठाई है. लेकिन खनिज विभाग और जिला प्रशासन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

Illegal Red Bricks kiln
पोकलेन मशीन लगाकर मिट्टी का खनन भी हो रहा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईटीवी की टीम पहुंचे मौके पर: ढेलवाडीह में जंगल के बीच लगभग 5 से 6 फीट गड्ढा कर या ईंट भट्ठा लगाया गया है. यहां मजदूर ईंट बनाने में लगे थे. उनसे पूछने पर कहा गया कि यह ईंट भट्ठा श्याम बंजारे का है, उन्हीं से फोन पर बात करें. फोन पर बात करने के बाद श्याम ने बताया कि ईटा भट्ठा उसी का है और वह लंबे समय से इस काम में लगा है.

अधिकारियों तक पहुंच का दावा: फोन पर बात करने पर श्याम ने मिलकर बात करने कहा, यह भी कहा कि सभी अधिकारियों से ऊपर तक पहुंच है और वह अकेला इस काम को नहीं कर रहा है. आसपास के क्षेत्र में 10 से 12 ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है. इसके लिए किसी की अनुमति नहीं ली है, लाल ईंट के लिए अनुमति मिलती भी नहीं है.

Illegal Red Bricks kiln
ढेलवाडीह गांव में लाल ईंट का अवैध निर्माण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिलकर बात करने का दबाव: कारोबारी श्याम ने आगे कहा कि अधिकारियों से पहचान होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं होती और इस तरह से लंबे समय से कारोबार कर रहे हैं. एक ट्रैक्टर ईंट का दाम करीब 5500 है. इसे आसपास के क्षेत्र में सप्लाई किया जाता है. श्याम से बात करने के बाद किसी विजेंद्र महंत ने भी ईटीवी संवाददाता को फोन किया और मिलकर बात करने की बात कही. यह भी कहा कि आसपास के क्षेत्र में लाल ईंट का निर्माण हो रहा है जिसके लिए वह काम करता है.

मिट्टी का उत्खनन कर किया जा रहा परिवहन: ढेलवाडीह के जिस स्थान पर ईटीवी भारत की टीम पहुंची थी. वहां आसपास लगभग तीन ईंट भट्ठों का संचालन किया जा रहा था. जहां ईंट पकाने के लिए भट्ठी लगी हुई थी. ईंट का निर्माण किया जा रहा था, इसी स्थान से कुछ दूरी पर पोकलेन मशीन लगाकर बड़े पैमाने पर मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है.

यहां मौके पर बबलू खान नामक व्यक्ति मिले, जिनसे अनुमति या अन्य दस्तावेजों के विषय में जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई अनुमति नहीं लगती, यह एक व्यक्ति का निजी खेत है. जहां से मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा है. जबकि सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी स्थान से मिट्टी का उत्खनन और परिवहन करने के लिए विभागों की अनुमति जरूरी है.

Illegal Red Bricks kiln
जंगल के बीच लगभग 5 से 6 फीट गड्ढा कर या ईंट भट्ठा लगाया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क भी हो रही खराब: बीच जंगल में इस तरह मिट्टी के उत्खनन और परिवहन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है. इससे नगर पालिका निगम की सड़क को भी नुकसान होता है. नगर निगम की सड़क सामान्य आवागमन के लिए होती है. इसी सड़क से बड़े पैमाने पर टीपर में मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है. जिससे सड़क को भी क्षति पहुंच रही है.

जिले में प्रतिदिन 3 लाख टन राख का उत्सर्जन: कोरबा जिले में कई पावर प्लांट संचालित हैं जहां बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होता है. कोयला आधारित पावर प्लांट होने के कारण प्रतिदिन कोरबा जिले में तीन लाख टन राख का उत्सर्जन होता है. NGT का स्पष्ट निर्देश है कि पावर प्लांट से निकलने वाली राख का शत प्रतिशत यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए.

इस राख को यूटिलाइजेशन के लिए ही फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाले फैक्ट्री को मुफ्त में दिया जाता है. ताकि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को बढ़ावा मिल सके और लाल ईंट का एक रिप्लेसमेंट तैयार हो सके. इसके बाद भी लाल ईंट का अवैध निर्माण नहीं रुक रहा है, जबकि कोरबा जैसे क्रिटिकल पोल्यूटेड शहरों के लिए फ्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है.

जिम्मेदारों का जवाब जानिए: इस तरह के अवैध कार्यों की जानकारी ईटीवी भारत ने कोरबा एसडीएम सरोज महिलांगे को दी, सरोज महिलांगे ने कहा कि आपके माध्यम से इस तरह के अवैध कार्यों के संचालित होने की सूचना मिली है. टीम को रवाना किया जा रहा है. तत्काल लाल ईंट के निर्माण और मिट्टी के उत्खनन पर कार्यवाही की जाएगी. लाल ईंट का निर्माण पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. यदि ऐसा किया जा रहा है, जंगल को भी नुकसान पहुंचाया गया है. तो ठोस कदम उठाएंगे.

