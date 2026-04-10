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फिरोजाबाद में गैस एजेंसी संचालकों ने ढूंढा आपदा में अवसर, KYC के नाम पर अवैध वसूली, जांच के आदेश

KYC के नाम पर एक हजार रुपये की डिमांड, एसडीएम ने जांच कर एक्शन लेने के दिए निर्देश

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गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 5:17 PM IST

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फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद में गैस एजेंसी संचालकों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है. उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ का फायदा उठाने के लिए KYC के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है. कस्टमर का कहना है कि उनसे हजार रुपये की डिमांड की जा रही है. वहीं जब इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारी से की गई तो प्रशासनिक महकमें में हलचल मची. तुरंत शिकायत पर जांच के आदेश जारी किए गए और जांच रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं.

दरअसल मिडलिस्ट में ईरान, अमेरिका ओर इजराइल के बीच चले युद्ध की वजह से रसोई गैस और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर असर पड़ा है. रोजाना गैंस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है. गैस की कमी से कारोबार भी प्रभावित है जिसकी वजह से लोगों कि जीविका पर संकट है. वैसे भी फिरोजाबाद में चूड़ी की डेकोरेशन और ग्लास हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के तैयार होने में एलपीजी गैस की भारी मात्रा में खर्च होती है. गैस के लिए सरकार ने नियम कायदे की काफी कड़े कर दिए है.

गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी (Video Credit; ETV Bharat)

जो उपभोक्ता काफी समय से नंबर लगाकर गैस नहीं ले रहे थे,उनके लिए केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है. इसके साथ ही कई अन्य नियम भी बनाये गए हैं जिनमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि नंबर कितने दिन बाद लगाया जायेगा. आरोप है कि जिले के शिकोहाबाद शहर के गैस एजेंसी संचालकों ने अवैध कमाई का जुगाड़ निकाल लिया है. लोगों को नियमों का हवाला देकर गैस नहीं दी जा रही है और उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं.

वहीं KYC के नाम पर एक हजार रुपये की डिमांड की जा रही है. भारत गैस के उपभोक्ता अखिलेश ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कई दिनों से गैस नहीं मिल पा रही है और केवाईसी नियमों का हवाला देकर उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है. केवाईसी के नाम पर उनसे एक हजार रुपये की डिमांड की जा रही है. गैस संकट और केबाईसी के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत कई अन्य उपभोक्ताओं ने भी की है.

गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी की शिकायत जब जिले के उच्च अधिकारियों के पास पहुंची. इस मामले में शिकोहाबाद उपजिलाधिकारी गजेन्द्र सिंह ने बताया कि ऐसी शिकायत उन्हें भी मिली है. जिसके बाद उन्होंने सप्लाई निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले उपभोक्ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही करें. उन्होंने कहा कि गैस की कोई कमी नहीं है सभी को रसोई गैस की सप्लाई मिल रही है.

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